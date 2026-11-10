Atlet Balap Motor Kabupaten Bogor Sabet Medali Perunggu di Porprov Jabar 2026

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‎Medali perunggu kategori beregu 150 CC dimenangkan oleh Akbar Abud Abdalah dan Wawan Welo, asal Kabupaten Bogor, sedangkan medali perak diraih atlet asal Kabupaten Subang, Muhammad Aldi Musfiq dan Abdul Gofar Mutaqin. Medali emas diraih atlet Kota Bandung, Husni Zainul Fuadzy dan Azara.

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‎Sementara, kategori modifikasi 150 CC perorangan, medali perunggu diraih Wawan Wello asal Kabupaten Bogor. Medali perak diraih Abdul Gofar Mutaqin asal Kabupaten Subang. Untuk medali emas diraih Husni Zainul Fuadzy asal Kota Bandung.

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‎Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi atau Jaro Ade menyampaikan, perolehan medali yang ditorehkan atlet asal Kabupaten Bogor merupakan prestasi yang luar biasa.

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‎Meski saat ini atlet Kabupaten Bogor baru meraih medali perunggu, tetapi ia meyakini perlombaan esok hari bisa meraih medali emas.

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‎"Besok masih bertanding kembali merebutkan emas perak dan perunggu, jadi ini baru permulaan dan pada hari lolos tiga besar, kita berharap mudah-mudahan untuk besok bisa lebih baik lagi," kata Ade Ruhandi sapaan Jaro Ade.

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‎Bagi Jaro Ade, penampilan yang telah ditampilkan oleh para atlet Kabupaten Bogor dengan skil yang dimiliki sudah sangat cukup baik, apalagi mereka memiliki kepercayaan yang tinggi.

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‎"Karena pada intinya yang kita lihat adalah pertama kepercayaan, kita menjadi tuan rumah, kedua karena sudah di sirkuit itu tinggal kembali nasib baik, karna semuanya cukup luar biasa bagus pembalap dari kota kabupaten manapun memang satu angkatan dan kita melihat kegiatan yang positif," jelasnya.

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‎Tak hanya di cabor balap motor, Wakil Bupati Bogor berharap perolehan medali emas juga bisa diraih pada perlombaan grasstrack yang akan dilaksanakan di Pakansari.

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‎"Kita berharap besok dinasib baik bagi para atlet Kabupaten Bogor, mohon doanya dan juga nanti di Grasstrack," tutupnya.

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‎Sebagai informasi, perlombaan balap motor Porprov Jabar XV 2026 diikuti oleh 11 daerah dari kota kabupaten di Jawa Barat.

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‎Pemenang perlombaan itu direbut oleh Kota Bandung pada urutan pertama, Kabupaten Subang diurutan kedua dan Kabupaten Bogor diurutan ketiga. (abl)