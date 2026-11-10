Atlet ‎Panahan Kabupaten Bogor Kembali Cetak Sejarah, Raih Juara Umum di Porprov Jabar 2026

‎Usai 20 tahun terakhir juara umum pada tahun 2006, panahan Kabupaten Bogor akhirnya kembali merebut juara umum itu kembali.

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‎Juara umum diraih setelah panahan berhasil menambah dua emas sekaligus dari nomor beregu putra dan beregu putri kategori nasional aduan eliminasi.

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‎Medali emas beregu putri-nasional aduan eliminasi diraih oleh Lita Kunaka Rima, Sundari Atu Gemilang, Syahira Razhanikusuma.

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‎Sementara medali emas beregu putra - nasional aduan eliminasi diraih, Sean Ziyad, Delmora F dan Muhamad Syafiq.

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‎Pelatih Panahan Kabupaten Bogor, Nur Cahyo Nugroho mengaku sangat bersyukur dan terharu atas pencapaian luar biasa ini.

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‎"Ssetelah 20 tahun terakhir, sejak terakhir tahun 2006, akhirnya panahan Kabupaten Bogor bisa kembali menjadi juara umum. Ini hasil kerja keras atlet, pelatih, dan semua yang mendukung. Anak-anak tampil luar biasa hari ini," ujarnya Selasa, 10 November 2026.

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‎Ia menambahkan, peluang Panahan Kabupaten Bogor untuk menambah pundi-pundi medali emas masih sangat terbuka lebar.

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‎Karena, kata dia, masih ada nomor perorangan nasional putra dan putri yang akan dipertandingkan dan menjadi andalan Kabupaten Bogor.

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‎"Kemungkinan medali emas masih bisa bertambah dari nomor perorangan nasional putra dan putri. Mohon doanya dari seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, agar atlet kita bisa tampil maksimal dan kembali membawa pulang emas," jelasnya.

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‎Dengan tambahan dua emas ini, panahan semakin mengukuhkan diri sebagai salah satu lumbung medali emas bagi Kontingen Kabupaten Bogor dalam misi mempertahankan gelar Juara Umum Porprov XV Jawa Barat 2026. (abl)