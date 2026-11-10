Kota Bogor Kawinkan Medali Perak Cabor Drum Band di Porprov Jabar 2026
RADAR BOGOR — Cabang olahraga (cabor) drum band Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV/Jawa barat 2026 baru saja menyelesaikan dua mata lomba, Selasa (10/11/2026).
berlangsung di GOR Indoor A Pajajaran sejak Senin (9/11) kemarin, mata lomba baris berbaris (LBB) dan lomba unjuk gelar (LUG) diikuti delapan peserta yang lolos dari babak kualifikasi.
Untuk LBB medali emas diraih Kota Bekasi. Disusul Kota Bogor yang menggenggam medali perak dan medali perunggu oleh Kabnupaten Bekasi.
Sedangkan di kategori LUG medali emas diraih Kota Bandung. Kota Bogor dengan medali perak dan Kabupaten Cirebon menyabet medali perunggu.
Ketua Dewan Juri, Arum Minaryani mengatakan, perolehan medali tersebut didasari pada penilaian tim juri yang transparan dan kredibel melalui hasil unjuk kebolehan serta prestasi masing-masing kontingen.
"Tim juri telah bekerja optimal sesuai kredibilitas dan legitimate nya masing-masing, tanpa ada pengaruh dari pihak manapun sebagai peserta" ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Umum (Sekum) Pengurus Provinsi Persatuan Drum Band Indonesia (Pengprov PDBI) Jabar, Alam Ramdhani menyatakan para peserta telah menunjukkan kemampuan dalam pembinaan cabor drum band.
"Ini bukti keberhasilan pembinaan masing-masing kontingen daerah di Jabar. Namun, wajar apabila ada yang menang dan yang belum berhasil, ujarnya.
Sementara itu, Ketua Pengurus Kota (Pengkot) PDBI Bogor, Zenal Abidin mengaku bangga dengan pencapaian para atletnya. Sebab, berhasil mengawinkan medali perak di dua nomor berbeda. “Untuk mata lomba LUG, ini medali perak kedua setelah sebelumnya diraih pada Porprov Jabar 2022. Sedangkan baru edisi ke-15 tahun ini mata lomba LBB bisa meraih medali perak,” ujarnya.
Adapun cabor drum band masih akan melanjutkan beberapa mata lomba yang tersisa. Seperti lomba baris jarak pendek (LBJP) yang berlangsung di lintasan atletik Stadion Pajajaran pada Rabu dan Kamis (11-12/11). Serta lomba ketepatan dan ketahanan berbaris (LKKB) di ruas jalan Summarecon Bogor, Jumat hingga Minggu (13-15/11) pekan ini. (rur)
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