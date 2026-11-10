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Olahraga

Kalahkan Tuan Rumah, Kabupaten Bogor Sabet Medali Emas Tenis Meja Ganda Putri di Porprov Jabar 2026

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Penulis: Muhammad Ruri Ariatullah
Ganda putri Kabupaten Bogor, Noviada Widarahman/Nen Ida Aryani meraih medali emas tenis meja Porprov XV/Jawa Barat 2026. (Dok. Kontingen Kabupaten Bogor)
Ganda putri Kabupaten Bogor, Noviada Widarahman/Nen Ida Aryani meraih medali emas tenis meja Porprov XV/Jawa Barat 2026. (Dok. Humas Kontingen Kabupaten Bogor)

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RADAR BOGOR — Tim ganda putri tenis meja Kabupaten Bogor berhasil meraih medali emas Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV/Jawa Barat 2026, usai mengalahkan Kota Bogor pada final di GOR Yasmin, Kelurahan Cilendek, Kota Bogor pada Selasa, 10 November 2026. 

Kabupaten Bogor yang diperkuat Noviada Widarahman/Nen Ida Aryani menang Alda Rahayau Candra/Sopi Fitria.

Pada set pertama, Alda/Sopi berhasil unggul dengan skor 6-11. Namun pasangan Noviada/Ida bangkit mengejar ketertinggalan di set kedua 11-9. 

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Pertandingan semakin seru di set ketiga. Saling kejar angka kedua pasangan tak terelakkan dan ditutup untuk keunggulan Kabupaten Bogor 11-7. 

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Pada set keempat, Alda/Sopi bangkit dan memberikan perlawanan sengit untuk meraih kemenangan dengan skor 6-11. Namun medali emas akhirnya jatuh ke tangan Noviada/Ida berkat keunggulan 11-7 di set penentuan.

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Kabupaten Bogor menang dengan kedudukan akhir 3-2 dan meraih medali emas pertama cabor tenis meja.

Hasil ini membuat bangga Ketua Pengurus Cabang Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (Pengcab PTMSI) Kabupaten Bogor, M Nurdin.

"Alhamdulillah hasil kerja keras selama beberapa tahun ini dibayar lunas. Satu medali emas ini  dapat memacu motivasi atlet-atlet lainnya yang saat ini masih berjuang,” ujarnya usai pertandingan. 

Cabor tenis meja yang dimulai pada Minggu (8/11/2026), akan berakhir pada Senin (16/11/2026) pekan depan. Masih banyak peluang bagi Kabupaten Bogor untuk panen medali emas.

"Pada babak kualifikasi (BK) lalu kami jadi juara umum. Ini menjadi pemicu agar tim tenis meja Kabupaten Bogor bisa meraih prestasi maksimal di Porprov Jabar 2026,” pungkasnya. (rur)

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Editor : Eka Rahmawati
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