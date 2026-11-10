Kalahkan Tuan Rumah, Kabupaten Bogor Sabet Medali Emas Tenis Meja Ganda Putri di Porprov Jabar 2026

RADAR BOGOR — Tim ganda putri tenis meja Kabupaten Bogor berhasil meraih medali emas Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV/Jawa Barat 2026, usai mengalahkan Kota Bogor pada final di GOR Yasmin, Kelurahan Cilendek, Kota Bogor pada Selasa, 10 November 2026.

Kabupaten Bogor yang diperkuat Noviada Widarahman/Nen Ida Aryani menang Alda Rahayau Candra/Sopi Fitria.

Pada set pertama, Alda/Sopi berhasil unggul dengan skor 6-11. Namun pasangan Noviada/Ida bangkit mengejar ketertinggalan di set kedua 11-9.

Advertisement Pertandingan semakin seru di set ketiga. Saling kejar angka kedua pasangan tak terelakkan dan ditutup untuk keunggulan Kabupaten Bogor 11-7.

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Pada set keempat, Alda/Sopi bangkit dan memberikan perlawanan sengit untuk meraih kemenangan dengan skor 6-11. Namun medali emas akhirnya jatuh ke tangan Noviada/Ida berkat keunggulan 11-7 di set penentuan.

Advertisement Kabupaten Bogor menang dengan kedudukan akhir 3-2 dan meraih medali emas pertama cabor tenis meja.

Hasil ini membuat bangga Ketua Pengurus Cabang Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (Pengcab PTMSI) Kabupaten Bogor, M Nurdin.

"Alhamdulillah hasil kerja keras selama beberapa tahun ini dibayar lunas. Satu medali emas ini dapat memacu motivasi atlet-atlet lainnya yang saat ini masih berjuang,” ujarnya usai pertandingan.

Cabor tenis meja yang dimulai pada Minggu (8/11/2026), akan berakhir pada Senin (16/11/2026) pekan depan. Masih banyak peluang bagi Kabupaten Bogor untuk panen medali emas.