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Olahraga

‎Sempat Unggul, Balap Motor Kabupaten Bogor Terima Medali Perunggu di Poprov Jabar 2026

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Penulis: Abilly Muhamad
Pertandingan balap motor pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Porprov Jabar) XV 2026. (Dok. Kontingen Kabupaten Bogor)
Pertandingan balap motor pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Porprov Jabar) XV 2026. (Dok. Kontingen Kabupaten Bogor)

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RADAR BOGOR - Tim balap motor (road race) Kabupaten Bogor harus merelakan dua medali emas lepas pada hari pertama cabang olahraga bermotor Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV/2026. 

‎Pada balapan yang dihelat di Sirkuit Internasional Karting Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Selasa, 10 November 2026 Kota Bandung menguasai dua kelas yang dipertandingkan yakni Perorangan Modifikasi 150 CC dan Beregu Modifikasi 150 CC pada Porprov Jabar.

‎Sementara pebalap Kabupaten Bogor menduduki peringkat tiga dan mendapat medali perunggu dari dua kelas yang dipertandingkan. 

‎Di kelas perorangan modifikasi 150 CC, Husni Zainul Fuadzy atau yang akrab disapa Alfi Husni menjadi pemenang. Kemudian di peringkat kedua adalah pembalap Kabupaten Subang, Abdul Ghofar Mutaqim, dan ketiga dihuni Wawan Wello asal Kabupaten Bogor. 

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‎Lalu di kategori beregu modifikasi 150 CC kekompakan pembalap Kota Bandung, Alfi Husni-Azara membuahkan medali emas. 

‎Tangga kedua ditempati duet pembalap Kabupaten Subang, Abdul Ghofar Mutaqim-Muhammad Aldi Musfiq Fuadi, serta pos ketiga ditempati Akbar Abud Afdalah dan Wawan Wello. 

‎Khusus di kelas beregu modifikasi 150 CC menjadi catatan tersendiri. Bahkan mungkin jika tidak terjadi accident, kemungkinan pembalap Kabupaten Bogor akan menjadi yang tercepat di garis finish. 

‎Situasi tersebut terjadi saat balapan memasuki lap kelima. Pebalap Kabupaten Bogor, Wawan Wello yang tengah berada di posisi empat harus tercecer ke posisi 14 karena terhenti lama setelah pebalap Cianjur terjatuh. 

‎Medali emas dari kelas beregu modifikasi 150 CC yang memang ditarget pun lepas dari genggaman. 

‎Sementara hari kedua cabor bermotor Porprov Jabar XV/2026 pada Rabu, 11 November 2026 di Sirkuit Karting Sentul akan memperebutkan dua medali dari kelas beregu standar 150 CC dan perorangan standar 150 CC. 

‎Tim bermotor Kabupaten Bogor menatap balapan dengan optimisme tinggi meraih medali emas. (abl)

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Editor : Eka Rahmawati
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