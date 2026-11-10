Cabor Anggar Kota Bogor Tambah Medali Emas di Porprov Jabar 2026

RADAR BOGOR - Cabang Olahraga (cabor) anggar Kota Bogor kembali mencatatkan prestasi gemilang di Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Porprov Jabar) 2026.

Mereka berhasil menambah torehan medali emas lewat nomor pertandingan Epe Putra pada Selasa, 10 November 2026 di Hotel Green Fores Bogor.

Pelatih Anggar Kota Bogor, Indra Haryana bersyukur atas capaian tersebut. Saat ini anak didiknya sudah berhasil mengumpulkan tiga medali emas.

Advertisement “Alhamdulillah Epe Putra kita berhasil mencetak hattrick tiga kali Porprov berturut-turut untuk emasnya,” ujar Indra kepada Radar Bogor.

Cabor anggar menargetkan empat medali emas di Porprov Jawa Barat. Indra meyakini target tersebut bisa dicapai, bahkan dilampaui.

Advertisement “Mudah-mudahan bisa lebih menghasilkan medali emas. Kita tinggal mencari serpihan satu serpihan emasnya lagi untuk target dulu,” ujar Indra.

Pertandingan cabor anggar pun masih akan terus berlanjut hingga Kamis, 12 November 2026 mendatang. Atlet diminta untuk jaga kondisi.

“Untuk sisa 2 hari lagi itu masih ada Foil Putri beregu, Sabel Putri beregu untuk besok, dan hari terakhir itu Epe Putri beregu dan Sabel Putra beregu,” terang Indra.

Pada kesempatan yang sama Cabor anggar Kota Bogor juga berhasil menambah capain medali di Porprov Jawa Barat.

Kali ini datang dari nomor pertandingan Foil Putri Beregu. Mereka berhasil membawa pulang medali perunggu setelah gagal pada babak semifinal.