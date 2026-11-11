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Olahraga

Nasib Michael Carrick di Ujung Tanduk, Manchester United Rapat Penting di Monaco

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Penulis: Rani Puspitasari Sinaga
Masa depan Michael Carrick di Manchester United memanas setelah dua petinggi klub dikabarkan berbeda pendapat soal calon penggantinya. (Foto: Manchester United’s)
Masa depan Michael Carrick di Manchester United memanas setelah dua petinggi klub dikabarkan berbeda pendapat soal calon penggantinya. (Foto: Manchester United’s)

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RADAR BOGOR – Masa depan Michael Carrick sebagai manajer Manchester United (MU) berada di ujung tanduk.

Manajemen Manchester United dikabarkan akan menggelar rapat penting pada Rabu, 11 November 2026 untuk membahas nasib Michael Carrick, pelatih berusia 45 tahun tersebut.

Bahkan, muncul ekspektasi bahwa Michael Carrick bakal kehilangan jabatannya menyusul rentetan hasil buruk yang dialami Manchester United pada awal musim ini.

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BBC melaporkan, pertemuan tersebut akan berlangsung di Monaco, tempat tinggal Sir Jim Ratcliffe yang merupakan pemilik minoritas sekaligus sosok penting dalam operasional klub.

Sejumlah petinggi MU dijadwalkan hadir, termasuk CEO Omar Berrada dan Direktur Olahraga Jason Wilcox.

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Meski agenda rapat tidak secara khusus hanya membahas masa depan Carrick, posisinya sebagai manajer diperkirakan menjadi salah satu persoalan utama yang dibicarakan.

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Jika manajemen memutuskan untuk mengakhiri kerja sama, Carrick kabarnya akan diberi tahu secara langsung dalam pertemuan tersebut, bukan melalui sambungan telepon ataupun surat elektronik.

Sementara itu, pengumuman resmi mengenai keputusan tersebut diperkirakan baru disampaikan pada Kamis, 12 November 2026.

Carrick sendiri disebut menyadari bahwa masa depannya sulit dilepaskan dari performa MU yang tengah terpuruk.

Bagaimana tidak, Manchester United baru mengumpulkan delapan poin dari 10 pertandingan pertama Premier League.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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