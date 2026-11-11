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Olahraga

John Herdman Panggil Noah Adnan ke Timnas Indonesia, Bek Keturunan AS Ini Punya Tinggi 187 Cm

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Penulis: Yosep Awaludin
Noah Adnan, bek berdarah Amerika Serikat-Indonesia yang memperkuat Loudoun United, mendapat panggilan mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali. (Foto : noah.adnan21/ Instagram)
Noah Adnan, bek berdarah Amerika Serikat-Indonesia yang memperkuat Loudoun United, mendapat panggilan mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali. (Foto : noah.adnan21/ Instagram)

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RADAR BOGOR – Timnas Indonesia mendapat tambahan opsi pemain untuk memperkuat lini pertahanan.

Pelatih John Herdman memanggil Noah Adnan, pesepak bola keturunan Amerika Serikat-Indonesia berusia 24 tahun, untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) skuad Garuda di Bali.

Noah saat ini tercatat sebagai pemain Loudoun United, klub yang berkompetisi di kasta kedua sepak bola Amerika Serikat.

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Performa yang ditunjukkannya bersama klub tersebut menjadi salah satu pertimbangan tim pelatih dalam memantau dan memasukkan namanya ke dalam daftar pemain yang dipanggil.

Peluang Noah Adnan Unjuk Kemampuan di Timnas Indonesia

Pemanggilan oleh John Herdman menjadi kesempatan berharga bagi Noah Adnan untuk menunjukkan kemampuan sekaligus memperkenalkan kualitas permainannya di lingkungan sepak bola Indonesia.

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Melalui agenda pemusatan latihan di Bali, Noah berpeluang mengenal lebih dekat para pemain yang tergabung dalam skuad Garuda.

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Ia juga dapat menyesuaikan diri dengan pola latihan serta pendekatan permainan yang dirancang oleh tim pelatih.

Kendati demikian, pemanggilan untuk mengikuti TC tidak serta-merta memastikan Noah akan masuk ke dalam skuad utama Timnas Indonesia.

Ia tetap harus memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menunjukkan kemampuan dan bersaing memperebutkan tempat di tim.

Noah Adnan Bisa Bermain sebagai Bek Tengah dan Bek Kanan

Dari segi posisi, Noah Adnan merupakan pemain bertahan yang lebih dikenal sebagai bek tengah.

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Editor : Yosep Awaludin
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