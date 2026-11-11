Mendadak Tinggalkan Kamp Timnas Italia, Nicolo Zaniolo Ungkap Alasan Mengejutkan

RADAR BOGOR – Perjalanan Nicolo Zaniolo bersama Timnas Italia kembali menjadi sorotan.

Gelandang Udinese itu harus mengakhiri kebersamaannya dengan Timnas Italia lebih cepat setelah memutuskan meninggalkan pemusatan latihan di Coverciano karena alasan pribadi.

Keputusan tersebut sempat mengundang tanda tanya. Pasalnya, Zaniolo sebelumnya masuk dalam daftar pemain yang dipanggil pelatih Roberto Mancini untuk memperkuat Timnas Italia.

Advertisement Di tengah berbagai spekulasi yang bermunculan, Zaniolo akhirnya menyampaikan penjelasan melalui akun Instagram pribadinya.

Ia menegaskan bahwa kepergiannya bukan disebabkan konflik dengan rekan setim maupun masalah cedera.

Ada persoalan pribadi yang membuatnya harus mengambil keputusan tersebut, meskipun meninggalkan tim nasional bukanlah hal yang mudah baginya.

Advertisement Baca Juga: Modal PPSE Bikin Usaha Ibu Dian Berkembang, Simak Syarat dan Cara Menjadi Penerimanya

Berat bagi Zaniolo Meninggalkan Seragam Azzurri

Bagi Zaniolo, kesempatan membela Timnas Italia memiliki arti tersendiri. Mengenakan seragam biru kebanggaan Gli Azzurri merupakan pengalaman yang selalu ingin ia perjuangkan.

Karena itu, keputusan meninggalkan Coverciano bukan sesuatu yang diambil dengan ringan.

"Meninggalkan Coverciano bukanlah hal mudah, tetapi saya mengambil keputusan ini semata-mata karena alasan pribadi," tulis Zaniolo melalui Instagram Story.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pelatih, staf, dan seluruh pemain yang telah memberikan dukungan selama berada di pemusatan latihan.