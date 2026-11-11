Irene Sukandar Sumbang 2 Emas, Catur Kabupaten Bogor Kantongi 3 Medali di Porprov 2026

RADAR BOGOR – Kontingen catur Kabupaten Bogor menunjukkan performa gemilang dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 di Kota Bekasi.

Hingga Rabu 11 November 2026, para atlet binaan Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kabupaten Bogor berhasil mengumpulkan dua medali emas dan satu medali perunggu.

Hasil tersebut menjadi pencapaian membanggakan bagi cabang olahraga (cabor) catur Kabupaten Bogor yang berada di bawah kepemimpinan Ajat Rochmat Jatnika.

Advertisement Dua medali emas disumbangkan oleh Grandmaster Wanita (WGM) Irene Kharisma Sukandar.

Atlet andalan Kabupaten Bogor itu berhasil meraih emas pada nomor Catur Kilat Perorangan Putri dan kembali naik podium tertinggi melalui nomor Catur Cepat Perorangan Putri.

Sementara itu, tambahan satu medali perunggu diperoleh dari nomor Catur Cepat Beregu Putra.

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Tim Kabupaten Bogor yang turun pada nomor tersebut diperkuat MI Arif Abdul Hafiz, MF Surya Wahyudi, MN Gelar Sagara, Garry R. Jativa, dan MN Sumardi Saidul Ula.

Percasi Kabupaten Bogor Bidik Tiga Medali Emas

Pada Porprov XV Jawa Barat 2026, Percasi Kabupaten Bogor memasang target meraih tiga medali emas dari total 18 nomor yang dipertandingkan.

Dengan demikian, masih terdapat peluang bagi kontingen Kabupaten Bogor untuk menambah pundi-pundi medali.

Ajat Rochmat Jatnika mengatakan, pertandingan cabang olahraga catur masih menyisakan nomor Catur Standar.