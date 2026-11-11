Mikel Arteta Mulai Bergerak, Arsenal Incar Striker 20 Tahun Bayer Leverkusen

RADAR BOGOR – Arsenal kembali dikaitkan dengan rencana mendatangkan penyerang muda Bayer Leverkusen, Christian Kofane, pada bursa transfer Januari mendatang.

Manajer Arsenal, Mikel Arteta, disebut ingin menambah pilihan di lini depan untuk meningkatkan persaingan di dalam skuad.

Nama Kofane pun masuk dalam radar The Gunners setelah menunjukkan perkembangan menjanjikan bersama klub Bundesliga tersebut.

Advertisement Kebutuhan penyerang baru Arsenal muncul di tengah performa Kai Havertz dan Viktor Gyokeres yang belum sepenuhnya memberikan konsistensi sesuai harapan.

Arsenal ingin memiliki lebih banyak opsi untuk menjaga ketajaman lini serang sepanjang musim.

Ketertarikan terhadap Kofane sebenarnya bukan hal baru. Berdasarkan laporan TEAMtalk, Arsenal sudah memantau perkembangan pemain berusia 20 tahun itu sejak April lalu.

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Perjalanan Christian Kofane, dari Kamerun hingga Bayer Leverkusen

Kofane memiliki perjalanan karier yang cukup menarik sebelum menjadi salah satu pemain muda yang diperhitungkan di Bundesliga.

Ia meninggalkan klub asal Kamerun, AS Nylon, untuk bergabung dengan klub Spanyol, Albacete, pada November 2024.

Tidak membutuhkan waktu lama, Kofane berhasil menembus tim utama Albacete. Ia mencatatkan delapan gol dalam 20 penampilan, sehingga menarik perhatian sejumlah klub Eropa.

Performa tersebut membuat Bayer Leverkusen merekrutnya pada Juli 2025 dengan nilai transfer sekitar 5,25 juta euro.