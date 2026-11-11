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Olahraga

Qiana Azzura Sumbang Emas untuk Kota Bogor di Porprov Jabar 2026, Pecah Dominasi Bekasi

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Penulis: Muhammad Ruri Ariatullah
Qiana Azzura Syahputri memeluk ofisial sepatu roda Kota Bogor usai meraih medali emas. (Foto : Dok pribadi for Radar Bogor)
Qiana Azzura Syahputri memeluk ofisial sepatu roda Kota Bogor usai meraih medali emas. (Foto : Dok pribadi for Radar Bogor)

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RADAR BOGOR – Atlet sepatu roda Kota Bogor, Qiana Azzura Syahputri, berhasil mengukir prestasi di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Qiana sukses membawa pulang medali emas dari nomor ITT 100 meter putri yang berlangsung di Bekasi International Skate Track Arena, Rabu 11 November 2026.

Capaian tersebut menjadi catatan bersejarah bagi Kota Bogor. Pasalnya, medali emas di kelas ITT 100 meter putri untuk pertama kalinya berhasil diraih atlet Kota Hujan.

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Ketua Pengurus Cabang Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (Pengcab Perserosi) Kota Bogor, Eryko Bakti, mengaku bersyukur atas keberhasilan tersebut.

Menurutnya, nomor ITT 100 meter putri selama ini kerap dikuasai secara bergantian oleh atlet dari Kota dan Kabupaten Bekasi. Namun, pada Porprov kali ini, atlet Kota Bogor berhasil merebut posisi tertinggi.

“Kelas ini dikuasai atlet-atlet Kota dan Kabupaten Bekasi secara bergantian. Kali ini berhasil direbut oleh kami,” ujarnya saat dihubungi.

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Sebelum meraih emas melalui Qiana, kontingen sepatu roda Kota Bogor lebih dahulu mengamankan dua medali perunggu.

Kedua medali tersebut dipersembahkan Yuki Algazhali pada nomor ITT Sprint 500 meter D putra dan Leticya Almira Putri Kusumaatmaja di nomor ITT Sprint 500 meter D putri.

Meski telah mengantongi satu medali emas dan dua perunggu, perjuangan atlet sepatu roda Kota Bogor di Porprov XV Jawa Barat 2026 masih berlanjut. Pasalnya, masih terdapat beberapa nomor pertandingan yang belum dilaksanakan.

Eryko pun optimistis kontingennya masih berpeluang menambah koleksi medali emas dalam pertandingan berikutnya.

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Editor : Yosep Awaludin
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