PABERSI Kota Bogor Bidik Dua Emas di PORPROV Jabar, Andalkan Kelas 43 dan 52 Kg

RADAR BOGOR – Persatuan Angkat Berat Seluruh Indonesia atau PABERSI Kota Bogor membidik dua medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Target PABERSI Kota Bogor itu menjadi peningkatan prestasi setelah pada penyelenggaraan sebelumnya meraih dua medali perak.

Target itu disampaikan Ketua PABERSI Kota Bogor, Adityawarman Adil, saat melepas kontingen angkat berat Kota Bogor, Rabu 11 November 2026.

Advertisement Sebanyak 13 orang yang terdiri dari atlet dan tim pelatih dipersiapkan untuk menghadapi pertandingan yang dijadwalkan mulai Jumat 13 November 2026.

Ketua DPRD Kota Bogor ini mengatakan, tim pelatih telah memetakan kekuatan pesaing dari sejumlah daerah.

Dua kelas yang menjadi andalan untuk mengejar target emas yakni kelas 43 kilogram dan 52 kilogram putri.

Advertisement Baca Juga: Tersembunyi di Tanjungsari Bogor, Wisata Penangkaran Rusa Ini Cocok untuk Liburan Keluarga

"Kita ingin lebih berprestasi di Porprov 2026 ini. Pada Porprov sebelumnya, kita mendapatkan dua medali perak. Kali ini kita menargetkan bisa meraih dua medali emas," ujarnya.

Menurut dia, persiapan atlet sejauh ini sudah berjalan optimal. Tim pelatih juga telah melakukan pemetaan terhadap kekuatan atlet dari daerah lain yang berpotensi menjadi pesaing.

Adityawarman menyebut Kota Bandung dan Kabupaten Subang sebagai dua daerah yang perlu diwaspadai.

Meski begitu, dia menilai seluruh atlet yang turun di masing-masing kelas memiliki peluang untuk bersaing memperebutkan medali.