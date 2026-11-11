Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Olahraga

Pecah Telur, Cabor Panjat Tebing Kota Bogor Akhirnya Sumbang Emas di Porprov Jabar 2026

M
Penulis: Muhamad Rifki Fauzan
Penyerahan medali cabang olahraga panjat tebing kepada atlet Kota Bogor. (Dzikry/Radar Bogor)
Penyerahan medali cabang olahraga panjat tebing kepada atlet Kota Bogor. (Dzikry/Radar Bogor)

Advertisement

RADAR BOGOR - Cabang olahraga (cabor) panjat tebing akhirnya meraih emas perdananya di ajang Pekan Olaharaga Provinsi Jawa Barat (Porprov Jabar) 2026.

Capaian itu diraih melalui atlet panjang tebing yang turun dalam kategori Speed Relay Perempuan pada Rabu, 11 November 2026 di GOR Luar Pajajaran.

Pada laga final, atlet Panjat Tebing Kota Bogor berhadapan dengan atlet Kabupaten Bogor. Namun, tim asal Bumi Tegar Beriman polster di awal pertandingan.

Advertisement

Baca Juga: Hari Guru Istimewa 2026 Hadir di Bogor, Pendaftaran Dibuka hingga 24 November

Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kota Bogor, Samson besyukur atas prestasi yang diraih dan mengaku sempat tegang saat timnya berlaga.

“Cukup menegangkan buat saya dan teman-teman, akhirnya kita mendapat medali emas di speed relay perempuan,” kata Samson kepada wartawan Rabu, 11 November 2026.

Advertisement

Torehan ini diharap dapat menjadi pecutan bagi atlet panjat tebing lainnya, seluruh atlet saat ini dalam keadaan prima.

“Kondisi atlet segar bugar, tidak ada kekurangan atau sakit, karena vitaminnya bagus,” ujar Samson.

Samson menargetkan Cabor Panjat Tebing meraih enam emas di ajang Porprov kali ini. Ia optimis atlet-atlet yang saat ini tengah berjuang dapat meraihnya.

Saat ini Cabor Panjat Tebing sendiri sudah menyumbangkan empat medali. Diantaranya satu medali emas, satu perak dan dua perunggu.

“Speed relay putri, emas,speed relay putra, perunggu, sama speed putra kemarin, target kita diberikan koni enam, semoga targetnya bisa tercapai,” pungkasnya (bay)

Advertisement
Editor : Eka Rahmawati
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

PABERSI Kota Bogor Bidik Dua Emas di PORPROV Jabar, Andalkan Kelas 43 dan 52 Kg

PABERSI Kota Bogor Bidik Dua Emas di PORPROV Jabar, Andalkan Kelas 43 dan 52 Kg

Dua medali emas di kelas 43 dan 52 kg jadi target utama PABERSI Kota Bogor pada ajang Porprov XV Jawa Barat 2026.

Qiana Azzura Sumbang Emas untuk Kota Bogor di Porprov Jabar 2026, Pecah Dominasi Bekasi

Qiana Azzura Sumbang Emas untuk Kota Bogor di Porprov Jabar 2026, Pecah Dominasi Bekasi

Qiana Azzura Syahputri meraih emas ITT 100 meter putri untuk Kota Bogor di Porprov Jabar 2026. Prestasi ini jadi sejarah cabor sepatu roda.

Cabor Anggar Kota Bogor Tambah Medali Emas di Porprov Jabar 2026

Cabor Anggar Kota Bogor Tambah Medali Emas di Porprov Jabar 2026

Atlet anggar Kota Bogor meraihdi medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Porprov Jabar) 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer