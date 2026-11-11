Pecah Telur, Cabor Panjat Tebing Kota Bogor Akhirnya Sumbang Emas di Porprov Jabar 2026

RADAR BOGOR - Cabang olahraga (cabor) panjat tebing akhirnya meraih emas perdananya di ajang Pekan Olaharaga Provinsi Jawa Barat (Porprov Jabar) 2026.

Capaian itu diraih melalui atlet panjang tebing yang turun dalam kategori Speed Relay Perempuan pada Rabu, 11 November 2026 di GOR Luar Pajajaran.

Pada laga final, atlet Panjat Tebing Kota Bogor berhadapan dengan atlet Kabupaten Bogor. Namun, tim asal Bumi Tegar Beriman polster di awal pertandingan.

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Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kota Bogor, Samson besyukur atas prestasi yang diraih dan mengaku sempat tegang saat timnya berlaga.

“Cukup menegangkan buat saya dan teman-teman, akhirnya kita mendapat medali emas di speed relay perempuan,” kata Samson kepada wartawan Rabu, 11 November 2026.

Advertisement Torehan ini diharap dapat menjadi pecutan bagi atlet panjat tebing lainnya, seluruh atlet saat ini dalam keadaan prima.

“Kondisi atlet segar bugar, tidak ada kekurangan atau sakit, karena vitaminnya bagus,” ujar Samson.

Samson menargetkan Cabor Panjat Tebing meraih enam emas di ajang Porprov kali ini. Ia optimis atlet-atlet yang saat ini tengah berjuang dapat meraihnya.

Saat ini Cabor Panjat Tebing sendiri sudah menyumbangkan empat medali. Diantaranya satu medali emas, satu perak dan dua perunggu.