Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Olahraga

Tiga Cabor Kota Bogor Lampaui Target Emas di Porprov Jabar 2026, Ini Daftarnya

M
Penulis: Muhamad Rifki Fauzan
Konferensi Pers PB Porprov Kota Bogor di Hotel Sahira. (Fauzan/Radar Bogor)
Konferensi Pers PB Porprov Kota Bogor di Hotel Sahira. (Fauzan/Radar Bogor)

Advertisement

RADAR BOGOR - Peforma atlet Kota Bogor dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Porprov Jabar) mencatatkan torehan positif.

Tiga Cabang Olaharaga (Cabor) Kota Bogor bahkan dilaporkan telah melampaui target medali emas dari yang sebelumnya sudah ditentukan.

Wakil Ketua III PB Porprov Jawa Barat Yudi Wahyudi mengungkapkan tiga Cabor yang dimaksud yakni judo, menembak dan yang terakhir shorinji kempo.

Advertisement

Cabor judo awalnya ditargetkan meraih 10 medali emas. Namun, hingga pertandingan tersebut berakhir, atlet Kota Bogor berhasil membawa pulang 12 emas.

Baca Juga: BMKG Prediksi Puncak Musim Hujan di Bogor pada Januari hingga Februari 2027

“Cabor menembak, target 7, sampai dengan hari ini sudah 9 medali emas, cabor kempo target 4 sudah meraih 5 medali emas,” ungkap Yudi.

Advertisement

Kota Bogor disebut Yudi masih berpotensi menambah daftar medali emas. Sebab, masih ada deretan cabor unggulan yang hingga kini belum usai.

Pertama cabor kurash. Kota Bogor menargetkan empat emas, sementara total yang hari ini sudah dicapai yakni sebanyak tiga emas. 

“Dan pertandingan masih berlangsung dua hari lagi. Di dua haru itu ada 5 atlet andalan, yang eks PON dan eks SEA Games yang akan bertanding,” jelasnya. 

Tak hanya itu Yudi juga turut menyoroti capaian atlet catur Kota Bogor. Padahal di cabor ini Kota Bogor belum pernah dapat medali sekalipun.

“Catur ini sejak Porprov 2000 sejak Porprov 99 bahkan sebelumnya, baru hari ini catur berhasil meraih satu medali perak,” terang Yudi.

Advertisement
Editor : Eka Rahmawati
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Udara Bogor Terasa Gerah Sebelum Hujan, BMKG Jelaskan Penyebabnya

Udara Bogor Terasa Gerah Sebelum Hujan, BMKG Jelaskan Penyebabnya

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan penyebab udaea Bogor terasa gerah sebelum turun hujan.

Tim Golf Kota Bogor Syamsudin dan Nindy Abdiella Optimis Raih Medali Porprov Jabar 2026

Tim Golf Kota Bogor Syamsudin dan Nindy Abdiella Optimis Raih Medali Porprov Jabar 2026

Pekan Olahraga Provini XV/Jawa Barat (Porprov Jabar) 2026, atlet golf Kota Bogor Syamsudin dan Nindy Abdiella optimis meraih medali.

Kisah Amalia, Tak Gengsi Sisihkan Waktu Bantu Ibu Jualan Jamu di Bojonggede Bogor

Kisah Amalia, Tak Gengsi Sisihkan Waktu Bantu Ibu Jualan Jamu di Bojonggede Bogor

Inilah kisah Amalia Dwi Nurahma, wanita berusia 22 tahun yang membantu sang ibu jualan jamu kunyit asem di Bojonggede Bogor.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer