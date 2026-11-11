Tiga Cabor Kota Bogor Lampaui Target Emas di Porprov Jabar 2026, Ini Daftarnya

RADAR BOGOR - Peforma atlet Kota Bogor dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Porprov Jabar) mencatatkan torehan positif.

Tiga Cabang Olaharaga (Cabor) Kota Bogor bahkan dilaporkan telah melampaui target medali emas dari yang sebelumnya sudah ditentukan.

Wakil Ketua III PB Porprov Jawa Barat Yudi Wahyudi mengungkapkan tiga Cabor yang dimaksud yakni judo, menembak dan yang terakhir shorinji kempo.

Advertisement Cabor judo awalnya ditargetkan meraih 10 medali emas. Namun, hingga pertandingan tersebut berakhir, atlet Kota Bogor berhasil membawa pulang 12 emas.

Baca Juga: BMKG Prediksi Puncak Musim Hujan di Bogor pada Januari hingga Februari 2027

“Cabor menembak, target 7, sampai dengan hari ini sudah 9 medali emas, cabor kempo target 4 sudah meraih 5 medali emas,” ungkap Yudi.

Advertisement Kota Bogor disebut Yudi masih berpotensi menambah daftar medali emas. Sebab, masih ada deretan cabor unggulan yang hingga kini belum usai.

Pertama cabor kurash. Kota Bogor menargetkan empat emas, sementara total yang hari ini sudah dicapai yakni sebanyak tiga emas.

“Dan pertandingan masih berlangsung dua hari lagi. Di dua haru itu ada 5 atlet andalan, yang eks PON dan eks SEA Games yang akan bertanding,” jelasnya.

Tak hanya itu Yudi juga turut menyoroti capaian atlet catur Kota Bogor. Padahal di cabor ini Kota Bogor belum pernah dapat medali sekalipun.

“Catur ini sejak Porprov 2000 sejak Porprov 99 bahkan sebelumnya, baru hari ini catur berhasil meraih satu medali perak,” terang Yudi.