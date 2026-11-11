Tim Golf Kota Bogor Syamsudin dan Nindy Abdiella Optimis Raih Medali Porprov Jabar 2026

RADAR BOGOR - Kontingen Kota Bogor akan berjuang kembali pada Pekan Olahraga Provini XV/Jawa Barat (Porprov Jabar) 2026. Kali ini datang dari cabang olahraga (cabor) golf baru bermain di Emeralda Golf, Cimanggis, Kota Depok pada Kamis dan Jumat, 12-13 November 2026.

Dua pegolf andalan “Kota Hujan” yakni Nindy Abdiella dan Syamsudin akan berjuang sekuat tenaga di kategori foursome putra.

Persiapan telah dilakukan keduanya, selain rutin berlatih di padang golf Klub Bogor Raya, mereka juga seringkali bermain di Emeralda.

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“Ya, saya sudah mengenal tiap sudut lapangan Emeralda. Ini pasti bakal jadi keuntungan dan poin bagus,” ujar Nindy, Rabu, 11 November 2026.

Berpasangan dengan Syamudin, membuat Nindy sudah sangat siap. Sebab, sejak awal keduanya telah memiliki target untuk meraih medali.

Advertisement “Lebih baik lagi bisa dapat medali emas,” serunya.

Nindy yang menekuni cabor golf sejak usia tiga tahun itu, sudah banyak makan asam garam. Kemampuannya itu mengantarkannya menembus tim nasional junior pada 2001-2002.

Ia juga mendapat kesempatan mengikuti US Open Kids di Amerika Serikat, tetapi karena kedua orang tuanya lebih mengutamakan pendidikan, sehingga dirinya tidak berangkat ke luar negeri.

“Golf itu bukan sekedar olahraga atau gaya hidup, tetapi memang menjadi salah satu kebutuhan saya, baik dari sisi bisnis maupun olahraga,” imbuhnya.

“Setelah bergabung di Pengcab PGI Kota Bogor, saya bertemu dengan orang-orang yang tepat dan cocok. Kemudian saya ditawari untuk bergabung di sini hingga akhirnya menjadi atlet,” ucapnya.