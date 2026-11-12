Persib Libur, Ragnar Oratmangoen Nikmati Pemusatan Latihan Timnas Indonesia di Bali

RADAR BOGOR - Di tengah padatnya pertandingan yang dilakoni oleh Persib Bandung, beberapa pemain Pangeran Biru ada yang dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Salah satu pemain yang mengikuti pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia di Bali yaitu Ragnar Oratmangoen, pemain Maung Bandung yang berposisi sebagai penyarang.

Timnas Garuda sendiri dijadwalkan akan melakoni laga uji coba melawan Bali United pada akhir pekan ini. Oleh karena itu, sejumlah pemain sudah mulai bergabung.

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Di sisi lain, Persib Bandung dalam 30 hari terakhir ini sudah menjalani kurang lebih 10 laga yang cukup melelahkan. Kendati demikian, semua itu tidak menjadi kendala bagi Ragnar Oratmangoen.

Dalam keterangan yang ia sampaikan, pemain yang akrab disapa Wa Haji itu mengatakan bahwa kondisinya saat ini sedang baik-baik saja.

Advertisement "Tidak, saya tidak lelah. Tentu saja, kami memiliki banyak pertandingan bersama PERSIB," kata Ragnar, dikutip dari laman resmi persib.co.id.

Lebih lanjut, pemain diaspora ini juga mengatakan bahwa kondisinya lebih bugar jika dibandingkan dengan pemain lain, karena ia tidak tampil dalam beberapa laga karena sempat mengalami cidera.

"Saya tidak terlalu banyak bermain karena cedera," ujarnya.

Dengan mengikuti pemusatan latih di Pulau Dewata, Ragnar tentu tidak menjalani masa libur yang diberikan manajemen Persib Bandung. Kendati demikian, semua itu tidak ia permasalahkan.

Ragnar juga mengungkapnya bahwa sangat senang bisa bergabung dengan pemain Timnas Garuda lain untuk laga melawan Bali United.