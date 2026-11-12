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Olahraga

Timnas Indonesia U-17 Menang 3-0, Tommy Desky Soroti 3 Masalah Permainan Garuda Muda

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Penulis: Yosep Awaludin
Selebrasi pemain Timnas Indonesia U-17 setelah mencetak gol ke gawang Filipina dalam pertandingan Kualifikasi Piala Asia U-17. (Foto : PSSI)
Selebrasi pemain Timnas Indonesia U-17 setelah mencetak gol ke gawang Filipina dalam pertandingan Kualifikasi Piala Asia U-17. (Foto : PSSI)

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RADAR BOGOR – Kemenangan telak 3-0 yang diraih Timnas Indonesia U-17 atas Filipina dalam Kualifikasi Piala Asia U-17, Rabu 11 November 2026, menjadi modal positif bagi Garuda Muda.

Namun, di balik hasil impresif tersebut, masih terdapat sejumlah kelemahan taktik yang perlu segera dibenahi oleh Timnas Indonesia U-17 asuhan David Nascimento.

Pengamat sepak bola, Tommy Desky, mengulas penampilan Timnas Indonesia U-17 melalui kanal YouTube pribadinya. 

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Ia menilai permainan Garuda Muda memperlihatkan perkembangan yang cukup menjanjikan, terutama dari sisi struktur dan pola kombinasi serangan.

Meski begitu, Tommy melihat masih ada kendala ketika Indonesia mencoba membangun serangan sejak dari lini pertahanan.

Salah satu persoalan utama terletak pada distribusi bola menuju Melky yang menjalankan peran sebagai gelandang bertahan atau holding midfielder.

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Menurut analisis Tommy, Filipina menggunakan pendekatan medium block dengan formasi 4-4-2 ketika berada dalam fase bertahan.

Pola tersebut membuat dua pemain terdepan Filipina secara disiplin menutup jalur operan yang mengarah kepada Melky.

Kondisi ini menyebabkan dua bek tengah Indonesia, Ramadan dan Faiz, tidak leluasa mengalirkan bola ke area tengah. Opsi operan progresif yang tersedia pun menjadi terbatas.

Akibatnya, Garuda Muda beberapa kali mengalami kesulitan mempertahankan penguasaan bola ketika membangun serangan dari belakang.

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Editor : Yosep Awaludin
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