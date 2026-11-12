Michael Sianipar Ungkap Rahasia Kemajuan Futsal Indonesia, Bukan Hanya Kerja Federasi

RADAR BOGOR – Kesuksesan Timnas Futsal Indonesia menorehkan berbagai prestasi di pentas internasional tidak terlepas dari kontribusi banyak pihak.

Mulai dari klub, akademi, pelatih, pemain, hingga pengurus futsal di daerah, seluruhnya memiliki peran penting dalam membangun kekuatan futsal nasional.

Hal tersebut menjadi perhatian Presiden Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Sianipar.

Advertisement Ia menegaskan bahwa kemajuan futsal Tanah Air tidak semestinya hanya dipandang sebagai hasil kerja federasi, melainkan buah dari kolaborasi seluruh elemen yang terlibat dalam ekosistem olahraga tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Michael dalam perbincangan bersama Good News From Indonesia (GNFI) dan SEA Siagoal. Cuplikan wawancara tersebut diunggah melalui akun Instagram @seasiagoal.

Dalam kesempatan itu, Michael menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya keterlibatan berbagai pihak untuk menjaga perkembangan futsal Indonesia. "Futsal Indonesia jauh lebih besar daripada federasinya," tegas Michael.

Pernyataan tersebut sekaligus menggambarkan bahwa federasi bukan satu-satunya penentu keberhasilan olahraga futsal.

FFI memang memiliki tanggung jawab dalam mengatur, membina, dan mengembangkan kompetisi, tetapi kemajuan olahraga ini membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan.

Michael menjelaskan, para pemain yang kini memperkuat Timnas Futsal Indonesia merupakan hasil dari proses pembinaan panjang.

Sebelum mendapatkan kesempatan membela Merah Putih, mereka telah melewati berbagai tahapan pengembangan kemampuan bersama klub dan akademi masing-masing.