Tembus 123 Medali, Kontingen Kota Bogor Masih Berpeluang Tambah Emas Porprov

RADAR BOGOR – Kontingen Kota Bogor terus menunjukkan persaingan positif dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Hingga Kamis 12 November 2026 pukul 10.00 WIB, para atlet Kota Bogor telah mengoleksi total 123 medali.

Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KONI Kota Bogor, raihan tersebut terdiri dari 48 medali emas, 38 medali perak, dan 37 medali perunggu.

Advertisement Cabang olahraga (cabor) judo menjadi penyumbang medali emas paling banyak bagi kontingen Kota Bogor. Atlet judo berhasil mempersembahkan 12 medali emas.

Posisi berikutnya ditempati cabor menembak dengan raihan sembilan medali emas.

Sementara itu, shorinji kempo menyumbangkan lima medali emas dan pencak silat menyumbang empat medali emas.

Adapun cabor anggar dan angkat besi masing-masing telah menyumbangkan tiga medali emas untuk Kota Bogor.

Peluang kontingen Kota Bogor menambah koleksi medali emas masih terbuka. Pasalnya, sejumlah cabang olahraga masih menjalani pertandingan pada Kamis 12 November 2026.

Beberapa cabor yang masih berlaga di antaranya menembak, kurash, sepatu roda, drum band, panjat tebing, dan hapkido.