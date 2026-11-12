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Olahraga

Tinggalkan Barcelona ke Ajax, Ter Stegen Kirim Sinyal Mengejutkan soal Masa Depannya

Y
Penulis: Yosep Awaludin
Ter Stegen saat masih membela Barcelona. Kini, ia memperkuat Ajax dan masih membuka peluang kembali ke Camp Nou. (Foto:mterstegen1/Instagram)
Ter Stegen saat masih membela Barcelona. Kini, ia memperkuat Ajax dan masih membuka peluang kembali ke Camp Nou. (Foto:mterstegen1/Instagram)

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RADAR BOGOR – Dua belas tahun bukan waktu yang singkat bagi Marc-Andre ter Stegen untuk membangun perjalanan bersama Barcelona.

Dari berbagai pertandingan besar, gelar juara, hingga menjadi salah satu sosok penting di bawah mistar gawang, klub asal Catalan itu telah menjadi bagian besar dalam kariernya.

Kini, jalan hidup membawa penjaga gawang asal Jerman tersebut ke Ajax Amsterdam.

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Ter Stegen harus meninggalkan Barcelona melalui kesepakatan peminjaman pada Agustus 2026 hingga akhir musim 2026-2027.

Namun, kepindahan itu rupanya belum sepenuhnya memutus ikatan emosionalnya dengan Blaugrana.

Di tengah petualangan barunya bersama Ajax, Ter Stegen justru memberikan sinyal bahwa peluang kembali ke Barcelona masih terbuka.

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Ia belum ingin menganggap kisahnya bersama klub yang telah dibelanya selama 12 tahun itu benar-benar berakhir.

Pernyataan tersebut muncul ketika dirinya diwawancarai radio Spanyol, Cope. Dalam kesempatan itu, Ter Stegen mendapat pertanyaan mengenai kemungkinan kembali bermain di Barcelona, termasuk di bawah arahan pelatih Hansi Flick.

Ia mengaku belum menjalin komunikasi dengan Flick belakangan ini. Meski begitu, hubungan dengan sejumlah mantan rekan setimnya masih terjaga.

"Saya belum berkomunikasi dengan Hansi baru-baru ini, berbeda dengan beberapa pemain yang masih sesekali saya ajak bicara untuk mengetahui kabar mereka," ujar Ter Stegen.

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Editor : Yosep Awaludin
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