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Olahraga

Crismonita Dwi Putri Raih Emas Porprov Jabar 2026, Balap Sepeda Kota Bogor Panen Prestasi

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Penulis: Muhammad Ruri Ariatullah
Crismonita Dwi Putri yang meraih medali emas usai finis di posisi pertama nomor Individual Road Race (IRR) Women. (KONI Kota Bogor)
Crismonita Dwi Putri yang meraih medali emas usai finis di posisi pertama nomor Individual Road Race (IRR) Women. (KONI Kota Bogor)

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RADAR BOGOR – Cabang olahraga balap sepeda kembali menyumbangkan medali emas bagi kontingen Kota Bogor dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Kali ini, prestasi tersebut dipersembahkan Crismonita Dwi Putri setelah menjadi yang tercepat pada nomor Individual Road Race (IRR) Women cabor balap sepeda.

Crismonita berhasil finis di urutan pertama dalam perlombaan yang berlangsung di kawasan Summarecon Mall Bekasi, Kamis 12 November 2026.

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Kemenangan ini sekaligus menambah koleksi medali emas Kota Bogor dari arena balap sepeda.

Keberhasilan tersebut memperlihatkan kemampuan atlet balap sepeda Kota Bogor dalam bersaing dengan peserta terbaik dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Crismonita mampu memaksimalkan penampilannya hingga berhasil menempati podium tertinggi pada nomor IRR putri.

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Ketua KONI Kota Bogor, Dedy Sumarna, menyampaikan apresiasi atas pencapaian atlet tersebut.

Menurutnya, keberhasilan Crismonita menjadi kebanggaan sekaligus menunjukkan hasil positif dari perjuangan kontingen Kota Bogor.

“Ini prestasi yang sangat membanggakan bagi Kota Bogor. Artinya, cabor sepeda mampu merealisasikan bahkan melebihi capaian prestasi yang ditetapkan yakni dua medali emas,” ujarnya.

Dengan tambahan emas dari Crismonita, cabang olahraga balap sepeda Kota Bogor telah mengoleksi tiga medali emas hingga Kamis 12 November 2026 pukul 12.00 WIB.

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Editor : Yosep Awaludin
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