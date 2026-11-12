Porprov Jabar XV 2026, Bola Tangan Kota Bogor Bidik Dua Medali Emas

RADAR BOGOR – Kontingen Kota Bogor memasang target tinggi pada cabang olahraga (cabor) bola tangan dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat XV 2026.

Tim putra dan putri bola tangan Kota Bogor ditargetkan mampu menyumbangkan masing-masing satu medali emas.

Ketua Asosiasi Bola Tangan Indonesia (ABTI) Kota Bogor, Najamudin, mengatakan, persaingan cabor bola tangan Porprov Jabar XV 2026 diikuti oleh 15 kota dan kabupaten di Jawa Barat.

Advertisement Sebagai tuan rumah penyelenggaraan cabor bola tangan, ABTI Kota Bogor telah melakukan berbagai persiapan sebelum pertandingan dimulai.

Salah satunya melalui pelaksanaan technical meeting untuk membahas kesiapan kompetisi.

Selain itu, panitia juga menentukan lokasi pertandingan yang dinilai representatif agar seluruh rangkaian perlombaan dapat berjalan dengan baik.

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Najamudin menjelaskan, pertandingan kategori beach handball atau bola tangan pantai berlangsung pada 8 hingga 13 November 2026.

Kompetisi tersebut digelar di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul City, Kabupaten Bogor.

"Di sini itu dari mulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 13, besok sudah mulai final. Tanggal 13 itu selesai," ujarnya, Kamis 12 November 2026.

Sementara itu, pertandingan kategori bola tangan indoor putra dan putri dijadwalkan berlangsung di IPB Gymnasium, Dramaga, Kabupaten Bogor.