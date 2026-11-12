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Olahraga

Sudah Punya Id Card, Atlet Tenis Meja Kota Bogor Gagal Bertanding di Porprov Jabar

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Penulis: Muhamad Rifki Fauzan
Kepala Dispora Kota Bogor, Anas S Resmana saat menyampaikan keterangan (Fauzan/Radar Bogor)
Kepala Dispora Kota Bogor, Anas S Resmana saat menyampaikan keterangan (Fauzan/Radar Bogor)

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RADAR BOGOR - Atlet tenis meja Taufik Zikri mengeluh karena gagal bertanding membela Kota Bogor di ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Porprov Jabar) 2026.

Keluhan tersebut disampaikan oleh Taufik lewat akun instagram pribadinya. Ia tidak terima namanya tiba-tiba dicoret, padahal sudah punya Id Card Porprov.

Unggahan tersebut sontak dihujani komentar dan viral. Banyak pihak yang mempertanyakan alasan pencoretan nama Taufik dari punggawa tenis meja Kota Bogor.

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Menanggapi hal itu, Kepala Dispora Kota Bogor Anas S Resmana angkat suara. Ia mengaku sudah berkoordinasi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Jabar.

Hasil koordinasinya itu disebutkan, bahwa Taufik pernah mengikuti pertandingan lewat sebuah asosiasi yang tidak mengikuti perjenjangan.

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“Ya perjenjangan karier dari Porkot, Porprov, PON dan SEA Games, jadi dia ada liga sendiri dan kami sudah negosiasi namun tidak bisa,” jelas Anas pada awak media.

Dalam aturan PTMSI penentuan atlet bisa bertanding atau tidak diputuskan oleh cabor Pemprov, hal ini juga berlaku pada vanue pertandingan.

“PB dan Pemprov sepakat tidak mau memainkan saudara Taufik. Mereka ini sebagai TG atau tim delegasi,” jelas Anas Kamis, 12 November 2026.

Dispora disebut Anas sudah menyampaikan hal ini kepada Pengurus Cabor tenis meja Kota Bogor dan diharapkan bisa diteruskan ke Taufik.

Anas menegaskan bahwa Taufik ini memang jadi salah satu andalan Kota Bogor untuk bertanding di cabor tenis meja pada ajang Porprov.

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Editor : Eka Rahmawati
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