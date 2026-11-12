‎Taklukan Kota Tasikmalaya, Voli Indoor Putra Kabupaten Bogor Unggul 3-1 di Porprov Jabar

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‎Sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan para atlet, Ketua Umum PBVSI Kabupaten Bogor, Dede Chandra Sasmita, bersama manajer tim turut memberikan bonus kemenangan kepada seluruh pemain.

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‎Apresiasi tersebut diharapkan semakin menambah motivasi dan semangat atlet dalam menghadapi pertandingan berikutnya.

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‎Ketua Umum PBVSI Kabupaten Bogor, Dede Chandra Sasmita, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain, pelatih, dan ofisial yang telah berjuang membawa nama Kabupaten Bogor di ajang Porprov XV Jawa Barat 2026.

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‎“Kemenangan ini patut kita apresiasi. Para pemain menunjukkan mental bertanding yang kuat. Meskipun sempat tertinggal di set pertama, mereka mampu bangkit, menjaga kekompakan, dan menyelesaikan pertandingan dengan hasil maksimal,” ujar Dede Kamis, 12 November 2026.

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‎Dede menegaskan, kemenangan ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas permainan dan tidak membuat seluruh tim cepat berpuas diri. Menurutnya, konsistensi, fokus, dan kerja sama menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan selanjutnya.

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‎“Kompetisi masih berlangsung dan tantangan ke depan tentu semakin berat. Saya berharap seluruh pemain tetap fokus, menjaga konsistensi permainan, serta terus meningkatkan kerja sama tim. Target kita adalah memberikan prestasi terbaik dan mengharumkan nama Kabupaten Bogor," tutupnya. (abl)