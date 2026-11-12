‎Turnamen Billiard Sentul City Cup 2026 Jadi Ajang Silaturahmi dengan Insan Pers Bogor Raya

RADAR BOGOR - Guna mempererat tali silaturahmi dan membangun kedekatan langsung dengan insan pers, PT Sentul City Tbk menggelar turnamen biliar Sentul City Cup 2026 bersama insan pers yang tergabung dalam Komunitas Forum Pemred (Pimpinan Redaksi) Bogor Raya.

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‎Turnamen Billiard Sentul City Cup 2026 dilaksanakan di Spin Master, Sentul City, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, pada Kamis, 12 November 2026.

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‎Perwakilan Manajemen PT Sentul City Tbk Budi Purwanto menyampaikan, turnamen dilaksanakan sebagai bentuk silaturahmi antara Sentul City dengan para pimpinan media di wilayah Bogor Raya.

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‎"Kami ucapkan terima kasih sudah mau hadir di Sentul City. Kami memang mempunyai keinginan melalui program ini untuk semakin dekat dengan insan pers, sekaligus memberikan informasi seputar Sentul City," kata Budi dalam sambutannya.

‎Budi menjelaskan, pertemuan tersebut bukan hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga untuk berdiskusi.

Advertisement Pihaknya mengaku terbuka untuk menjalin komunikasi secara intensif dengan media serta menerima berbagai masukan, arahan, kritik, dan saran.

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‎"Kami ingin semakin dekat, apabila nanti ada waktu untuk tanya jawab atau berita tentang Sentul, kami bersedia memberikan informasi seluas-luasnya. Kami juga menerima masukan dan arahan dari semua pihak untuk mengembangkan Sentul ini sebagai kota mandiri yang akan terus berkembang," jelasnya.

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‎Terlebih, menurut Budi perkembangan sebuah kawasan perkotaan tentu memiliki berbagai tantangan serta dampak, baik positif maupun negatif.

Oleh karena itu, PT Sentul City terus berkomitmen untuk memberikan dampak positif, baik kepada para pegawai, masyarakat, maupun insan pers.

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‎"Perkembangan kota itu pasti ada dampak positif dan negatif. Pada intinya, kami tentu memiliki keinginan agar dampak tersebut menjadi positif melalui masukan dan saran untuk kebaikan masyarakat maupun perusahaan sendiri," tuturnya.

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Pada kesempatan tersebut pihaknya juga berterima kasih dan siap terbuka terhadap masukan, saran, dan kritik.