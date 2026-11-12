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Olahraga

‎Turnamen Billiard Sentul City Cup 2026 Jadi Ajang Silaturahmi dengan Insan Pers Bogor Raya

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Penulis: Abilly Muhamad
Forum Pemred Bogor Raya bersama PT Sentul City saat menggelar Turnamen Billiard Sentul City Cup 2026. (Dok. Forum Pemred Bogor Raya)
Forum Pemred Bogor Raya bersama PT Sentul City saat menggelar Turnamen Billiard Sentul City Cup 2026. (Dok. Forum Pemred Bogor Raya)

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RADAR BOGOR - Guna mempererat tali silaturahmi dan membangun kedekatan langsung dengan insan pers, PT Sentul City Tbk menggelar turnamen biliar Sentul City Cup 2026 bersama insan pers yang tergabung dalam Komunitas Forum Pemred (Pimpinan Redaksi) Bogor Raya.

‎Turnamen Billiard Sentul City Cup 2026 dilaksanakan di Spin Master, Sentul City, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, pada Kamis, 12 November 2026.

‎Perwakilan Manajemen PT Sentul City Tbk Budi Purwanto menyampaikan, turnamen dilaksanakan sebagai bentuk silaturahmi antara Sentul City dengan para pimpinan media di wilayah Bogor Raya.

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‎"Kami ucapkan terima kasih sudah mau hadir di Sentul City. Kami memang mempunyai keinginan melalui program ini untuk semakin dekat dengan insan pers, sekaligus memberikan informasi seputar Sentul City," kata Budi dalam sambutannya.

‎Budi menjelaskan, pertemuan tersebut bukan hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga untuk berdiskusi.

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Pihaknya mengaku terbuka untuk menjalin komunikasi secara intensif dengan media serta menerima berbagai masukan, arahan, kritik, dan saran.

‎"Kami ingin semakin dekat, apabila nanti ada waktu untuk tanya jawab atau berita tentang Sentul, kami bersedia memberikan informasi seluas-luasnya. Kami juga menerima masukan dan arahan dari semua pihak untuk mengembangkan Sentul ini sebagai kota mandiri yang akan terus berkembang," jelasnya.

‎Terlebih, menurut Budi  perkembangan sebuah kawasan perkotaan tentu memiliki berbagai tantangan serta dampak, baik positif maupun negatif.

Oleh karena itu, PT Sentul City terus berkomitmen untuk memberikan dampak positif, baik kepada para pegawai, masyarakat, maupun insan pers.

‎"Perkembangan kota itu pasti ada dampak positif dan negatif. Pada intinya, kami tentu memiliki keinginan agar dampak tersebut menjadi positif melalui masukan dan saran untuk kebaikan masyarakat maupun perusahaan sendiri," tuturnya.

Pada kesempatan tersebut pihaknya juga berterima kasih dan siap terbuka terhadap masukan, saran, dan kritik.

"Kami menerima itu semua, kira-kira apa yang bisa didiskusikan, silakan disampaikan sehingga kami bisa menumbuhkan hal-hal yang positif," sambungnya.

‎Sementara itu, Ketua Forum Pemred Bogor Raya, Diki Sudrajat mengatakan, insan pers bukan hanya bertugas memberikan informasi kepada masyarakat. Namun, media merupakan mitra strategis yang dapat membantu mengedukasi masyarakat.

‎"Saya tegaskan bahwa media ini bukan hanya mitra, tetapi mitra strategis. Kami bukan hanya memberikan sebuah informasi, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat," katanya.

‎Oleh karena itu, Diki berharap, pertemuan dan diskusi seperti ini dapat terus berlanjut. Dengan begitu, insan pers dapat berperan dalam memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat, khususnya terkait PT Sentul City Tbk.

‎"Mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya hari ini, tetapi bisa berkelanjutan," pungkasnya. (abl)

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Editor : Eka Rahmawati
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