Menang Sempurna! Spanyol Tekuk Republik Ceko 2-0, Marc Pubill Jadi Penentu

RADAR BOGOR – Timnas Spanyol kembali menunjukkan dominasinya di UEFA Nations League 2026/2027 setelah mengalahkan Republik Ceko dengan skor 2-0 pada Jumat dini hari WIB.

Pertandingan yang berlangsung di Praha tersebut diwarnai sejumlah momen dramatis, mulai dari penalti kontroversial, gol yang dianulir, peluang berbahaya tuan rumah, hingga kartu merah.

Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan sempurna La Furia Roja di fase grup. Spanyol kini mengoleksi 15 poin dari lima pertandingan dan semakin kokoh di puncak klasemen Grup A3.

Advertisement Dikutip dari GOAL.com, Spanyol tampil dominan sejak awal pertandingan. Namun, Republik Ceko sempat memberikan perlawanan sebelum akhirnya harus mengakui keunggulan tim tamu.

Babak Pertama: Penalti VAR Bawa Spanyol Unggul

Spanyol langsung menguasai permainan sejak menit awal. Tim asuhan Luis de la Fuente mendominasi lini tengah dan mengatur tempo pertandingan melalui penguasaan bola.

Advertisement Meski begitu, pertahanan Republik Ceko cukup disiplin sehingga membuat Spanyol kesulitan mencetak gol. Sejumlah peluang, termasuk yang dibangun Ferran Torres, belum mampu mengubah kedudukan.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-39. Wasit menunjuk titik putih setelah pemain Republik Ceko, Ambros, dinilai melakukan handball di dalam kotak penalti.

Keputusan tersebut diambil setelah wasit Nikola Dabanovic meninjau tayangan VAR. Alex Baena yang dipercaya sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa Spanyol unggul 1-0.

Keunggulan tersebut bertahan hingga turun minum. Spanyol pun menutup babak pertama dengan dominasi penguasaan bola dan keunggulan satu gol.

Babak Kedua: Gol Dianulir dan Republik Ceko Kehilangan Pemain

Memasuki babak kedua, Spanyol sempat mengira berhasil menggandakan keunggulan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain berada dalam posisi offside.