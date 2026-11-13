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Olahraga

Italia Bikin Prancis Tak Berkutik, Mancini Ungkap Kunci Kemenangan Azzurri

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Penulis: Yosep Awaludin
Strategi Roberto Mancini yang mengandalkan pertahanan rapat dan serangan balik efektif sukses membawa Timnas Italia menaklukkan Prancis 3-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027 (Foto: figc.it )
Strategi Roberto Mancini yang mengandalkan pertahanan rapat dan serangan balik efektif sukses membawa Timnas Italia menaklukkan Prancis 3-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027 (Foto: figc.it )

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RADAR BOGOR – Timnas Italia sukses membalikkan keadaan dan menaklukkan Prancis dengan skor 3-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027.

Bermain di Stadion San Siro, Jumat 13 November 2026 dini hari WIB, Italia tampil efektif meski kalah dalam penguasaan bola.

Prancis sempat unggul lebih dahulu melalui Michael Olise pada menit ke-10. Namun, Italia mampu bangkit lewat dua gol Francesco Pio Esposito dan satu gol Davide Frattesi.

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Kemenangan tersebut membawa Italia naik ke puncak klasemen Grup A1 dengan koleksi 10 poin.

Hasil ini juga menjadi kekalahan pertama Zinedine Zidane sejak menangani Timnas Prancis.

Dikutip dari GOAL.com, kemenangan Italia tidak lepas dari pendekatan taktik Roberto Mancini.

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Ia memilih mengutamakan organisasi pertahanan dan kecepatan serangan daripada mendominasi penguasaan bola.

Italia Mengandalkan Pertahanan Rapat dan Serangan Balik

Italia tampil dengan formasi 4-3-3. Mereka lebih banyak menunggu di area pertahanan sendiri, menjaga jarak antarpemain, kemudian melancarkan serangan cepat ketika mendapatkan ruang.

Strategi tersebut membuat Prancis kesulitan menembus pertahanan Azzurri. Meski menguasai bola hingga 65 persen dan melepaskan 18 tembakan, Les Bleus tidak mampu memaksimalkan dominasi tersebut.

Sebaliknya, Italia hanya menguasai 35 persen bola, tetapi mampu menciptakan peluang yang lebih efektif. Francesco Pio Esposito menjadi salah satu pemain penting dalam skema serangan tersebut.

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Editor : Yosep Awaludin
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