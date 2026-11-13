Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Olahraga

Drum Band Kota Bogor Tuntaskan LKKB 6 Km dalam 59 Menit, Optimistis Raih Emas Porprov

M
Penulis: Muhamad Rifki Fauzan
Tim Drum Band Kota Bogor saat tampil di Porprov Jabar 2026. (Foto : Fauzan/Radar Bogor)
Tim Drum Band Kota Bogor saat tampil di Porprov Jabar 2026. (Foto : Fauzan/Radar Bogor)

Advertisement

RADAR BOGOR – Kontingen drum band Kota Bogor menunjukkan performa impresif pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026.

Tampil di nomor Ketahanan dan Ketepatan Berbaris (LKKB) 6.000 meter Mix, Drum Band Kota Bogor berhasil menyelesaikan rute Street Parade dalam waktu kurang dari satu jam.

Penampilan tersebut menjadi modal penting bagi Kota Bogor untuk mengejar tambahan medali emas.

Advertisement

Pasalnya, selain mampu menjaga kerapian barisan dan kualitas musik, para atlet juga menunjukkan stamina yang kuat sepanjang lintasan.

Pertandingan nomor LKKB 6.000 Meter Mix tersebut berlangsung di kawasan Perumahan Summarecon Bogor, Jumat 13 November 2026.

Pelatih Drum Band Kota Bogor, Irwanto, menjelaskan bahwa terdapat sejumlah aspek yang menjadi penilaian dewan juri dalam nomor pertandingan ini.

Advertisement

Baca Juga: Italia Bikin Prancis Tak Berkutik, Mancini Ungkap Kunci Kemenangan Azzurri

Penilaian pertama mencakup kerapian barisan ketika seluruh peserta melintasi rute.

Berikutnya, juri memperhatikan keserasian dan kerapian alunan musik yang dimainkan. Sementara aspek terakhir adalah ketepatan waktu dalam menyelesaikan lintasan.

Menurut Irwanto, penampilan kontingen Kota Bogor berjalan sesuai harapan. Para atlet mampu menjaga kualitas permainan musik, kedisiplinan barisan, serta daya tahan fisik selama menempuh jarak enam kilometer.

“Alhamdulillah tadi Kota Bogor bermain musik sudah bagus, barisnya juga rapih, dan staminanya kuat dalam menempuh jarak 6Km,” jelas Irwanto kepada awak media.

Advertisement
Editor : Yosep Awaludin
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Kota Bogor Kawinkan Medali Perak Cabor Drum Band di Porprov Jabar 2026

Kota Bogor Kawinkan Medali Perak Cabor Drum Band di Porprov Jabar 2026

Cabang olahraga (cabor) drum band Kota Bogor meraih medali perak pada Porprov Jabar yang digelar di GOR Indoor A Pajajaran.

Drum Band Kota Bogor Bidik 3 Emas Porprov Jabar 2026, Siap Tampil di 10 Nomor

Drum Band Kota Bogor Bidik 3 Emas Porprov Jabar 2026, Siap Tampil di 10 Nomor

Tim Drum Band Kota Bogor membidik tiga medali emas Porprov Jabar 2026. Siap bertanding di 10 nomor pada tiga venue mulai 9 November.

Persiapan 100 Persen, Drum Band Kota Bogor Optimistis Bawa Pulang 3 Emas Porprov 2026

Persiapan 100 Persen, Drum Band Kota Bogor Optimistis Bawa Pulang 3 Emas Porprov 2026

Tim drum band Kota Bogor membidik 3 medali emas Porprov Jabar 2026. Persiapan diklaim 100 persen, dengan 10 nomor pertandingan yang diikuti.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer