Drum Band Kota Bogor Tuntaskan LKKB 6 Km dalam 59 Menit, Optimistis Raih Emas Porprov

RADAR BOGOR – Kontingen drum band Kota Bogor menunjukkan performa impresif pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026.

Tampil di nomor Ketahanan dan Ketepatan Berbaris (LKKB) 6.000 meter Mix, Drum Band Kota Bogor berhasil menyelesaikan rute Street Parade dalam waktu kurang dari satu jam.

Penampilan tersebut menjadi modal penting bagi Kota Bogor untuk mengejar tambahan medali emas.

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Pertandingan nomor LKKB 6.000 Meter Mix tersebut berlangsung di kawasan Perumahan Summarecon Bogor, Jumat 13 November 2026.

Pelatih Drum Band Kota Bogor, Irwanto, menjelaskan bahwa terdapat sejumlah aspek yang menjadi penilaian dewan juri dalam nomor pertandingan ini.

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Penilaian pertama mencakup kerapian barisan ketika seluruh peserta melintasi rute.

Berikutnya, juri memperhatikan keserasian dan kerapian alunan musik yang dimainkan. Sementara aspek terakhir adalah ketepatan waktu dalam menyelesaikan lintasan.

Menurut Irwanto, penampilan kontingen Kota Bogor berjalan sesuai harapan. Para atlet mampu menjaga kualitas permainan musik, kedisiplinan barisan, serta daya tahan fisik selama menempuh jarak enam kilometer.

“Alhamdulillah tadi Kota Bogor bermain musik sudah bagus, barisnya juga rapih, dan staminanya kuat dalam menempuh jarak 6Km,” jelas Irwanto kepada awak media.