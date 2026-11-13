Tim Drum Band Kota Bogor Sudah Koleksi Lima Medali, Ini Rinciannya

RADAR BOGOR-Kota Bogor meraih total 5 medali pada cabang olahraga (cabor) drum band Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Satu medali emas drum band diraih dari mata lomba baris jarak pendek (LBJP) 600 m Mix.

Kemudian empat medali perak diperoleh dari LBJP 800 m Putra, LBJP 800 m Mix, lomba baris berbaris (LBB) dan lomba unjuk gelar (LUG).

Advertisement Ketua Pengurus Kota Persatuan Drum Band Indonesia (Pengkot PDBI) Bogor, Zenal Abidin mengatakan, torehan ini merupakan sejarah karena hingga mata lomba kelima bisa meraih total lima medali. Ini menyamai pencapaian Porprov XIV Jabar 2022.

Khususnya medali emas dari mata LBJP 600 m Mix yang tidak masuk dalam hitungan.

"Alhamdulillah prestasi luar biasa karena di mata lomba ini bisa dapat medali emas,” ujarnya, Jumat 14 November 2026.

Zenal melanjutkan peluang Kota Bogor meraih medali emas masih terbuka lebar di tiga mata lomba lainnya.

Yakni lomba ketahanan dan ketepatan berbaris (LKKB) 6.000 m Mix, 6.000 m Putri dan 8.000 m Putra.

Apalagi pada Porprov 2022 lalu, medali emas berhasil diraih dari LKKB 6.000 Putri.

“Insya allah kami bisa mempertahankan kembali medali emas di LKKB 6.000 m Putri. Bahkan kalau bisa di dua mata lomba lainnya, “ serunya.