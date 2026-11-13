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Olahraga

Polemik Futsal Indonesia Memanas, PSSI Copot Michael Sianipar, Tunjuk Vivin Cahyani jadi Plt

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Penulis: Yosep Awaludin
Michael Sianipar resmi diberhentikan dari jabatan Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) melalui Surat Keputusan PSSI tertanggal 12 November 2026.(Foto : Jawapos.com)
Michael Sianipar resmi diberhentikan dari jabatan Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) melalui Surat Keputusan PSSI tertanggal 12 November 2026.(Foto : Jawapos.com)

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RADAR BOGOR – PSSI resmi memberhentikan Michael Sianipar dari jabatannya sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI).

Sebagai penggantinya, PSSI menunjuk anggota Komite Eksekutif (Exco), Vivin Cahyani, untuk mengisi posisi tersebut sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 yang ditetapkan pada Kamis 12 Novcember 2026.

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Dokumen tersebut ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi.

Dalam surat keputusan itu, PSSI menyatakan penetapan Ketua Umum FFI periode 2024–2028 tidak berlaku lagi.

Vivin Cahyani kemudian diberi mandat untuk menjalankan tugas kepemimpinan organisasi futsal nasional.

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Pergantian tersebut menjadi babak baru dalam polemik yang terjadi di tubuh FFI. Sebelumnya, federasi futsal nasional itu lebih dahulu memberhentikan Sekretaris Jenderal Budi Setiawan pada 4 November 2026.

Keputusan tersebut menuai penolakan dari Budi. Ia menilai pemberhentiannya tidak sesuai prosedur karena, menurutnya, kewenangan untuk memberhentikan Sekjen FFI berada di tangan PSSI.

Persoalan internal itu kemudian berkembang menjadi desakan Kongres Luar Biasa (KLB).

Sejumlah klub peserta Pro Futsal League meminta FFI segera menggelar kongres untuk membahas persoalan kepemimpinan dan organisasi.

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Editor : Yosep Awaludin
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