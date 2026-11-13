KONI Jabar Puji Penyelenggaraan Porprov di Kota Bogor, Dinilai Layak Jadi Percontohan

RADAR BOGOR – Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat (Jabar) 2026 di Kota Bogor mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kota Hujan dinilai sukses menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik dan profesional.

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat, Muhammad Budiana, dalam konferensi pers Porprov Jabar di Media Center Sahira Hotel, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Tanah Sareal, Jumat, 13 November 2026.

Budiana menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Bogor dan seluruh pihak yang telah bekerja sama menyukseskan Porprov Jabar 2026.

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“Alhamdulillah, Kota Bogor telah membuktikan diri menjadi tuan rumah yang baik dalam penyelenggaraan Porprov ke-15 ini,” ujar Budiana.

Menurutnya, keberhasilan itu terlihat dari kelancaran rangkaian pertandingan di berbagai venue yang tersebar di Kota Bogor.

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Manfaatkan Potensi Kota, Sungai Cisadane Jadi Sorotan

Budiana juga menyoroti sejumlah cabang olahraga yang memanfaatkan karakteristik wilayah perkotaan Kota Bogor.

Salah satunya arung jeram yang dipusatkan di aliran Sungai Cisadane dan kawasan Hutan Kota.

Ia mengapresiasi perubahan kawasan sekitar Sungai Cisadane yang dinilai semakin bersih, asri, dan tertata.

Kondisi tersebut dinilai menjadi potensi sekaligus contoh pengembangan lokasi arung jeram di kawasan perkotaan.