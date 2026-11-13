Sedilta Sabet Emas di Hari Terakhir, Triathlon Kabupaten Bogor Raih 3 Medali Porprov Jabar

RADAR BOGOR – Kontingen triathlon Kabupaten Bogor menutup pertandingan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat (Jabar) 2026 dengan raihan tiga medali. Hasil tersebut terdiri dari satu emas dan dua perunggu.

Medali emas dipersembahkan Sedilta Pilon Nubatonis dari nomor Duathlon Sprint Distance Putra. Ia memastikan kemenangan pada pertandingan hari terakhir cabang olahraga (cabor) triathlon Porprov Jabar yang berlangsung di Venue Duta Harapan, Kota Bekasi, Jumat, 13 November 2026.

Sebelumnya, Sedilta juga telah menyumbangkan satu medali perunggu dari nomor triathlon. Sementara satu medali perunggu lainnya diraih atlet putri, Maharani, pada nomor Duathlon Sprint Distance Putri.

Ketua Triathlon Kabupaten Bogor, Suryadin Woondo Tagolan, mengapresiasi perjuangan para atlet yang berhasil membawa pulang tiga medali untuk Kabupaten Bogor.

"Alhamdulillah, atlet kita berhasil menyumbangkan satu medali emas dan dua medali perunggu untuk Kabupaten Bogor pada Porprov XV Jawa Barat 2026," kata Woondo.

Advertisement Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras para atlet, pelatih, serta seluruh tim yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan pertandingan.

Ia pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berjuang membawa nama Kabupaten Bogor dalam ajang olahraga tingkat Jawa Barat tersebut.