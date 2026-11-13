Debut di Porprov Jabar 2026, Hapkido Kota Bogor Langsung Sabet Emas

RADAR BOGOR – Cabang olahraga (cabor) hapkido menjadi salah satu penyumbang medali bagi kontingen Kota Bogor di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Tampil untuk pertama kalinya di ajang tersebut, Hapkido Kota Bogor langsung mencatatkan prestasi dengan meraih satu medali emas.

Emas perdana hapkindo Kota Bogor itu dipersembahkan Khairullah dari kategori daeryun kelas U-58 kilogram putra. Ia berhasil menjadi yang terbaik dalam pertandingan yang berlangsung di Aula Arafah, Asrama Haji Bekasi, Jumat, 13 November 2026.

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Tak hanya emas, atlet Hapkido Kota Bogor juga menyumbangkan tiga medali lainnya. Nayla Rachma Fitria meraih perak dari kategori daeryun kelas U-46 kilogram putri.

Sementara itu, dua medali perunggu masing-masing diraih Danandra Lintang Arcana di kelas U-54 kilogram putra dan Rio Handika di kelas U-62 kilogram putra.

Advertisement Dengan demikian, Hapkido Kota Bogor mengoleksi total empat medali, terdiri dari satu emas, satu perak, dan dua perunggu.

Ketua Pengurus Cabang Hapkido Indonesia (Pengcab HI) Kota Bogor, Muhammad Opik, mengaku bersyukur atas pencapaian para atletnya.

Menurutnya, hasil tersebut menjadi awal yang positif bagi perjalanan Hapkido Kota Bogor di Porprov Jabar.

Ia berharap raihan medali tersebut dapat menjadi motivasi untuk menambah perolehan medali, terutama emas, pada pertandingan berikutnya.

"Hasil ini karena kerja keras dan latihan disiplin yang dilakukan para atlet. Semoga ini jadi motivasi bagi kami untuk menambah pundi-pundi medali di hari berikut," ujarnya.