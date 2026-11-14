Penutupan Porprov Jabar Dipindah ke Depok, Begini Nasib Peresmian Jalan Batutulis Bogor

RADAR BOGOR – Penutupan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat (Jabar) 2026 dipastikan tidak digelar di Kota Bogor. Agenda penutupan akan berlangsung di Kota Depok pada 20 November 2026.

Kepastian itu sekaligus mengubah rencana sebelumnya yang menempatkan Kota Bogor sebagai lokasi penutupan Porprov Jabar tersebut.

Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, informasi perubahan lokasi penutupan Porprov Jabar diterimanya dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat.

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Menurutnya, penutupan akan digelar setelah pertandingan final sepak bola Porprov yang juga berlangsung di Depok.

"Yang pasti penutupan resmi akan diselenggarakan di Kota Depok," kata Dedie saat ditemui di Balai Kota Bogor, Jumat, 13 November 2026.

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Dedie menjelaskan, pemindahan lokasi penutupan berkaitan dengan jadwal pertandingan final sepak bola.

Dengan digelar di Depok, penutupan dapat sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan medali kepada para atlet.

"Pertimbangannya karena final sepak bola dilaksanakan di Depok. Jadi, sekaligus dengan penyerahan medali. Tentunya jumlah penonton atau massa yang hadir juga akan lebih banyak," ujarnya.

Selain faktor tersebut, Kota Bogor juga sudah tidak memiliki pertandingan cabang olahraga pada 20 November.

Meski demikian, sejumlah pertandingan dari berbagai cabang olahraga masih berlangsung hingga rangkaian Porprov Jabar 2026 berakhir.