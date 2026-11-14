Emas Golf Porprov Jabar 2026 Diprotes Kota Bogor, Ini Kronologi Status Daffa Putra

RADAR BOGOR – Persaingan cabang olahraga (cabor) golf pada Pekan Olahraga Provinsi XV Jawa Barat (Porprov Jabar) 2026 diwarnai protes dari kontingen Kota Bogor.

Pengurus Kota Persatuan Golf Indonesia (PGI) Kota Bogor mempersoalkan keabsahan status mutasi atlet Kabupaten Bekasi, Daffa Putra Rahardian di Porprov Jabar, yang sebelumnya tercatat sebagai atlet binaan Kota Bogor.

Daffa diketahui tampil pada nomor Mix Foursome di cabor golf Porprov Jabar, Rabu, 11 November 2026, dan turut membawa Kabupaten Bekasi meraih medali emas.

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Keberatan tersebut disampaikan Tim Golf Kota Bogor melalui surat Nomor 001/MT-GOLF/KOTA BOGOR/XI/2026 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Wasit dan Ketua Dewan Hakim Cabor Golf Porprov Jabar 2026.

Manajer Tim Golf Kota Bogor Rachmawati mengatakan, keberatan tersebut diajukan berdasarkan kronologi serta sejumlah dokumen administrasi yang dimiliki pihaknya.

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Rachmawati menyebut Daffa sebelumnya terdaftar sebagai atlet binaan Kota Bogor dan memperkuat daerah tersebut pada Porprov Jabar 2022.

Hal itu, menurut dia, dibuktikan melalui dokumen biodata atlet KONI Kota Bogor 2022 serta surat pengajuan atlet dari Pengurus Kota PGI Kota Bogor.

Dalam perjalanan pembinaan, Daffa juga mendapat kesempatan memperkuat kontingen Jawa Barat pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 di Aceh dan Sumatera Utara.

Kesempatan tersebut disebut diperoleh dengan dukungan dan rekomendasi dari Kota Bogor.

“Hal tersebut diperkuat dengan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Daffa pada 10 Agustus 2022, yang secara tegas menyatakan dirinya sebagai atlet golf Kota Bogor dan bersedia memperkuat kontingen Jawa Barat,” ujar Rachmawati, Sabtu, 14 November 2026.