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Olahraga

Sepak Takraw Putra Kabupaten Bogor Sabet Medali Perunggu pada Porprov Jabar 2026

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Penulis: Eka Rahmawati
Tim sepak takraw putra nomor inter regu meraih medali perunggu pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026. (Dok. Diskominfo Kabupaten Bogor)
Tim sepak takraw putra nomor inter regu meraih medali perunggu pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026. (Dok. Diskominfo Kabupaten Bogor)

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RADAR BOGOR – Kontingen Kabupaten Bogor kembali mencatatkan prestasi dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi XV Jawa Barat (Porprov Jabar) 2026. Kali ini, kontribusi medali datang dari cabang olahraga sepak takraw putra nomor inter regu yang berhasil mengamankan posisi ketiga dan membawa pulang medali perunggu.

Kepastian tersebut diperoleh setelah tim sepak takraw Kabupaten Bogor mengalahkan wakil Kabupaten Sumedang dengan skor akhir 2-0. Pertandingan perebutan medali perunggu itu berlangsung di Gimnasium Universitas Indonesia (UI), Kota Depok, Sabtu, 14 November 2026.

Sejak pertandingan dimulai, para atlet Kabupaten Bogor menunjukkan permainan yang solid. Mereka mampu menjaga konsistensi permainan hingga menyelesaikan pertandingan dalam dua set berturut-turut.

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Pada kedua set tersebut, Kabupaten Bogor berhasil unggul dengan skor identik 15-12. Hasil ini memastikan kemenangan tanpa harus melanjutkan pertandingan ke set penentuan.

Keberhasilan meraih podium ketiga menjadi hasil dari perjuangan para atlet yang telah berupaya memberikan penampilan maksimal sepanjang kompetisi. Tambahan medali tersebut juga menjadi kontribusi penting bagi perolehan prestasi kontingen Kabupaten Bogor dalam pesta olahraga tingkat provinsi tersebut.

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"Tambahan medali perunggu ini sekaligus memperkuat langkah Kontingen Kabupaten Bogor dalam persaingan Porprov XV Jabar 2026," tulis keterangan resmi di laman Pemerintah Kabupaten Bogor.

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Editor : Eka Rahmawati
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