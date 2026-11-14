GFC Kota Bogor Gelar Gerindra Cup 2026, Ajang Kembangkan Potensi Pesepakbola Usia Dini

RADAR BOGOR - Ratusan pesepakbola cilik dari 72 sekolah speak bola (SSB) dan akademi mengikuti Gerindra Cup Kota Bogor 2026 yang diadakan Gerindra Football Community (GFC) Bogor di Lapangan Pusdikzi Jalan Jenderal Sudirman, Sabtu, 14 November 2026.

Ada lima kelompok umur (KU) yang dipertandingkan yakni U-8, U-9, U-10, U-11 dan U-12. Mereka berasal dari berbagai SSB dan akademi dari Jabodetabek serta Sukabumi.

Ketua GFC Bogor, Harun Rasyid mengatakan turnamen ini baru pertama kali diselenggarakan. Bertujuan memunculkan potensi dari pemain-pemain sepak bola usia dini di Bogor dan sekitarnya.

"Pertandingan berlangsung selama dua hari. Untuk U-8 hingga U-10 hari ini. Dan U-11 serta U-12 besok (Minggu, 15 November 2026) di Lapangan Pusdikzi, " ujarnya kepada Radar Bogor.

Gerindra Cup 2026, sambungnya, memberikan peluang bagi pembinaan sepak bola usia dini, khususnya di Kota Bogor agar makin berkembang dan mencetak pesepakbola andal di masa depan.