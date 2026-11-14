Tim Basket 3x3 Putri Kabupaten Bogor Sabet Medali Emas di Porprov Jabar 2026
RADAR BOGOR - Tim bola basket 3x3 putri Kabupaten Bogor berhasil meraih medali emas dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi XV Jawa Barat (Porprov Jabar) 2026. Prestasi tersebut dipastikan setelah mereka mengalahkan Kota Bandung dengan skor 19-14 pada pertandingan final.
Keberhasilan ini tidak lepas dari kekompakan dan perjuangan para atlet sepanjang kompetisi. Di tengah persaingan yang berlangsung ketat, tim Kabupaten Bogor mampu mempertahankan performa hingga mencapai partai penentuan.
Dalam laga final, para pemain tampil dengan determinasi tinggi. Koordinasi antarpemain, penerapan strategi yang tepat, serta ketangguhan mental menjadi faktor penting yang mengantarkan mereka mengungguli lawan dan mengamankan kemenangan.
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Tambahan emas dari cabang basket 3x3 putri tersebut turut memperkuat perolehan prestasi Kontingen Kabupaten Bogor di Porprov XV Jabar 2026. Hasil ini sekaligus menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
Pemerintah Kabupaten Bogor menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet dan jajaran pelatih atas dedikasi serta usaha yang telah diberikan selama pertandingan.
"Semoga capaian ini menjadi motivasi untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama Kabupaten Bogor di kancah olahraga Jawa Barat maupun nasional," demikian keterangan resmi di laman Pemerintah Kabupaten Bogor.
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