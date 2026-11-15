Panjat Tebing Kota Bogor Raih 4 Emas di Porprov Jabar, Target 8 Medali Masih Terbuka

RADAR BOGOR – Perolehan medali emas kontingen Kota Bogor dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat terus bertambah.

Kali ini, cabang olahraga (cabor) panjat tebing kembali menyumbangkan medali emas sehingga total koleksi emas dari cabor tersebut kini mencapai empat medali.

Tambahan prestasi dari panjat tebing ini semakin memperkuat optimisme Kota Bogor untuk memenuhi target perolehan medali yang telah ditetapkan dalam kompetisi olahraga tingkat provinsi tersebut.

Advertisement Ketua Kontingen Porprov Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyampaikan apresiasi kepada para atlet panjat tebing atas pencapaian yang berhasil diraih.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bogor itu bahkan turut mengalungkan medali kepada para atlet pemenang pada Sabtu 14 November 2026.

Menurut Jenal, keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Bogor.

Advertisement Prestasi itu sekaligus mencerminkan kerja keras, konsistensi latihan, serta persiapan matang yang telah dilakukan para atlet sebelum bertanding.

“Total sementara sudah empat medali emas dari cabor panjat tebing. Dari target awal enam medali emas, mudah-mudahan bisa mencapai delapan,” ujar Jenal.

Ia menilai peluang untuk menambah koleksi emas masih terbuka lebar. Pasalnya, masih ada sejumlah nomor pertandingan panjat tebing yang belum diikuti oleh atlet Kota Bogor.

Bahkan, beberapa nomor yang menjadi andalan kontingen masih belum dipertandingkan.