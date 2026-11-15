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Olahraga

Hapkido Kota Bogor Tambah Emas di Porprov Jabar 2026, Prabusti Alwan Menang Telak 30-8

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Penulis: Muhammad Ruri Ariatullah
Prabusti Alwan menambah medali emas bagi Tim Hapkido Kota Bogor. (Dok narasumber for Radar Bogor)
Prabusti Alwan menambah medali emas bagi Tim Hapkido Kota Bogor. (Dok narasumber for Radar Bogor)

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RADAR BOGOR – Kontingen Kota Bogor kembali memperoleh tambahan medali emas dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Kali ini, prestasi tersebut datang dari cabang olahraga (cabor) Hapkido melalui atlet Prabusti Alwan yang tampil dominan di nomor Daeryun atau kelas pertarungan U-67 kilogram putra.

Bertanding di Aula Arafah Asrama Haji Bekasi, Sabtu 14 November 2026 malam, Alwan berhasil mengalahkan atlet Hapkido tuan rumah, Kota Bekasi, dengan skor telak 30-8. 

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Kemenangan tersebut sekaligus memastikan dirinya berdiri di podium tertinggi dan menyumbangkan medali emas bagi Kota Bogor.

Keberhasilan itu disambut penuh sukacita oleh Alwan. Seusai memastikan kemenangan, ia merayakannya dengan selebrasi khas pesepak bola asal Portugal, Cristiano Ronaldo.

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Alwan mengangkat kedua tangan, melompat, lalu meneriakkan “Siuuuu!” Selebrasi ikonik tersebut menjadi salah satu momen menarik dalam perjuangan atlet hapkido Kota Bogor di arena Porprov Jawa Barat tahun ini.

Ketua Pengurus Cabang (Pengcab) Hapkido Kota Bogor, Muhammad Opik, mengungkapkan rasa bangganya terhadap perjuangan seluruh atlet yang telah menyumbangkan prestasi untuk kontingen daerah.

Ia menilai, setiap medali yang berhasil diraih merupakan hasil dari rangkaian persiapan panjang.

Kerja keras, kedisiplinan, serta pengorbanan para atlet selama menjalani latihan dan pemusatan latihan (training camp) menjadi bagian penting dalam menghadapi Porprov XV Jawa Barat 2026.

Opik berharap pencapaian tersebut dapat menambah semangat para atlet lainnya yang masih dijadwalkan bertanding pada Minggu 15 November 2026.

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Editor : Yosep Awaludin
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