ICF Kota Bogor Lampaui Target Medali Emas, Ilham Prakasa Tambah Pundi Kemenangan

RADAR BOGOR – Cabang olahraga balap sepeda kembali menyumbangkan medali emas untuk kontingen Kota Bogor dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Kali ini, Ilham Prakasa tampil sebagai yang terbaik pada nomor criterium road race putra yang berlangsung di Summarecon Mall, Kota Bekasi, Minggu 15 November 2026.

Keberhasilan Ilham menempati posisi teratas sekaligus menambah koleksi emas keempat bagi Kontingen Indonesian Cycling Federation (ICF) Kota Bogor sepanjang pelaksanaan Porprov Jabar 2026.

Advertisement Prestasi tersebut semakin menunjukkan konsistensi para pebalap asal Kota Hujan dalam menghadapi persaingan di ajang olahraga terbesar tingkat Jawa Barat tersebut.

Ketua Pengurus Cabang (Pengcab) ICF Kota Bogor, Rico Hermes, mengatakan pencapaian ini membuat target dua medali emas yang sebelumnya ditetapkan KONI Kota Bogor berhasil terlampaui.

Menurutnya, keberhasilan para atlet tidak lepas dari perjuangan, kerja keras, serta konsistensi selama menjalani persiapan hingga pertandingan.

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“Dibutuhkan kerja keras dan konsistensi untuk mencapai prestasi,” ujarnya, Minggu 15 November 2026.

Rico menambahkan, pencapaian empat medali emas sebelumnya tidak akan terwujud tanpa dukungan dan kolaborasi yang kuat antara jajaran ICF Kota Bogor, atlet, serta ofisial tim balap sepeda.

Ia menilai, kekuatan fisik dan mental para atlet perlu disatukan dengan kerja sama tim agar mampu menghasilkan performa terbaik di arena pertandingan.

“Menerjemahkan kekuatan fisik dan mental, kemudian digabung jadi kekuatan besar. Itulah yang kami rasakan sebagai tim super,” tegasnya.