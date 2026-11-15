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Olahraga

25 Tahun Absen, Tenis Meja Depok Langsung Bawa Pulang Medali Porprov Jabar

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Penulis: Dede Supriadi
Tim beregu putra tenis meja Kota Depok berhasil meraih medali perunggu pada Porprov XV Jawa Barat 2026. (Foto : dok Istimewa)
Tim beregu putra tenis meja Kota Depok berhasil meraih medali perunggu pada Porprov XV Jawa Barat 2026. (Foto : dok Istimewa)

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RADAR BOGOR – Kembalinya tenis meja Kota Depok ke ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat setelah absen selama sekitar 25 tahun langsung diwarnai prestasi membanggakan.

Tim beregu putra Tenis Meja Kota Depok sukses meraih medali perunggu pada Porprov XV Jawa Barat 2026 yang digelar di GOR Bulutangkis Yasmin, Kota Bogor, Jumat 13 November 2026.

Hasil tersebut menjadi pencapaian penting bagi kebangkitan cabang olahraga tenis meja di Kota Depok.

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Setelah sekitar seperempat abad tidak ambil bagian dalam kompetisi multievent olahraga terbesar tingkat Jawa Barat itu, kontingen Depok mampu kembali bersaing hingga menembus podium.

Keberhasilan ini semakin istimewa karena tim mengandalkan atlet-atlet lokal. Mereka harus menghadapi persaingan sengit dari sejumlah daerah yang diperkuat pemain berpengalaman, termasuk atlet yang sebelumnya pernah tampil di Pekan Olahraga Nasional (PON).

Ketua Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Kota Depok, Andi Burhanudin Nahrowi, menyebut pencapaian tersebut merupakan buah dari pembinaan atlet usia dini yang dijalankan secara berkesinambungan.

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Program pembinaan itu juga mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Depok, KONI Kota Depok, serta berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap perkembangan olahraga tenis meja.

Andi menjelaskan, raihan medali perunggu dari nomor beregu putra memang menjadi sasaran yang telah ditetapkan tim sejak awal.

Persiapan dilakukan melalui proses pembinaan jangka panjang dan seleksi pemain dalam Babak Kualifikasi Porprov XV Jawa Barat yang berlangsung pada 2025.

“Raihan perunggu pada kategori beregu putra ini merupakan pencapaian sesuai target yang telah ditetapkan tim. Persiapan pun dilakukan melalui pembinaan jangka panjang hingga proses seleksi atlet dalam Babak Kualifikasi Porprov XV Jawa Barat yang berlangsung pada 2025,” kata Andi.

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Editor : Yosep Awaludin
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