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Olahraga

KONI Optimis Kabupaten Bogor Masuk 3 Besar Porprov Jabar 2026

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Penulis: Abilly Muhamad
Ketua KONI Kabupaten Bogor Arif Rochmawan. (Dok. KONI Kabupaten Bogor)
Ketua KONI Kabupaten Bogor Arif Rochmawan. (Dok. KONI Kabupaten Bogor)

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RADAR BOGOR - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bogor menargetkan Kontingen Kabupaten Bogor masuk urutan tiga besar pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Porprov Jabar) XV 2026.

Sebagai informasi, hingga saat ini urutan kontingen Porprov Jawa Barat XV 2026, Kota Bekasi berada diurutan pertama dengan medali emas 154, perak 105 dan perunggu 102.

Kemudian, Kota Bandung urutan kedua dengan perolehan medali emas 102, perak 107 dan perunggu 125. Kabupaten Bekasi memperoleh medali emas 96, perak 76, 83 perunggu.

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Sementara, Kabupaten Bogor berada diurutan ke-empat dengan perolehan medali 78 emas, 72 perak dan 89 perunggu. Kota Bogor memperoleh medali emas 77, perak 59 dan perunggu 61.

Ketua KONI Kabupaten Bogor Arif Rochmawan menyatakan, pihaknya optimis kontingen Kabupaten Bogor mampu masuk ke dalam tiga besar Porprov Jabar 2026.

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"Saya pastikan 3 lah, kita harus 3 besar saya yakin kita bisa," ujarnya Minggu, 15 November 2026.

Sebagai upaya agar kontingen Kabupaten Bogor mampu masuk ke peringkat tiga Porprov Jabar 2026, Arif meminta masyarakat Kabupaten Bogor agar bersama-sama memberikan semangat kepada para atlet yang sedang berjuang.

"Kita mohon doanya untuk teman-teman kita yang lagi bertanding atau berjuang membawa nama Kabupaten Bogor diberikan kesehatan, kelancaran dan tentunya insya Allah 3 besar target kita tercapai," tutupnya. (abl)

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Editor : Eka Rahmawati
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