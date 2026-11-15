Surplus Medali Emas, Tim Drum Band Kota Bogor Lewati Target Porprov Jabar 2026

RADAR BOGOR – Tim drum band Kota Bogor meraih lonjakan prestasi yang luar biasa dalam Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Porprov Jabar) XV 2026 yang membanggakan. Selain sukses sebagai tuan rumah juga sukses sebagai peserta.

Delapan medali diraih dalam cabang olahraga (cabor) drum band yang terdiri dari empat medali emas dan empat medali perak.

Medali emas berasal dari mata Lomba Ketahanan dan Ketepatan Berbaris (LKKB) Mix 6.000 meter, LKKB Putri 6.000 meter, LKKB Putra 8.000 meter dan Lomba Berbaris Jarak (LBPJ) Mix 600 meter.

Advertisement Adapun empat medali perak diraih melalui mata Lomba Unjuk Gelar (LUG), Lomba Berbaris Berkelompok (LBB), LBPJ Putra 800 meter, dan LBPJ Mix 800 meter.

Torehan tersebut melampaui target yang ditetapkan yakni tiga medali emas. Adapun dengan perolehan empat medali emas membuat tim drum band Kota Bogor meraih juara umum.

Advertisement Ketua Pengurus Kota Persatuan Drum Band Indonesia (Pengkot PDBI) Bogor, Zenal Abidin, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan dan persiapan panjang yang melibatkan pengurus, pelatih, serta atlet.

Menurut Zenal, dirinya melanjutkan fondasi kepemimpinan dan pembinaan yang telah dibangun pengurus sebelumnya. Fokus kemudian diarahkan pada kesiapan tim menghadapi pertandingan Porprov Jabar.

"Dengan melanjutkan kepemimpinan yang sudah dibentuk dan dijalankan sebelumnya, saya hanya melanjutkan dan fokus kepada Porprov Jabar 2026" ujarnya di sela-sela upacara penyerahan penghargaan (UPP) di ruang rapat paripurna DPRD Kota Bogor, Minggu, 15 November 2026.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Deny Mulyadi, mengapresiasi pencapaian para atlet. Ia menilai keberhasilan melampaui target merupakan buah dari kerja keras, kekompakan, dan fokus seluruh unsur tim selama mengikuti kompetisi.