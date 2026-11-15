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Olahraga

Atlet Dance Sport Kota Bogor Tutup Keran Medali di Porprov Jabar 2026, Bawa Pulang 2 Emas

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Penulis: Muhamad Rifki Fauzan
Atlet dance sport Kota Bogor meraih medali emas di Porprov Jabar 2026. (Dzikry/Radar Bogor)
Atlet dance sport Kota Bogor meraih medali emas di Porprov Jabar 2026. (Dzikry/Radar Bogor)

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RADAR BOGOR - Atlet dance sport Kota Bogor tampil memukau di perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Porprov Jabar) 2026.

Mereka berhasil membawa pulang sebanyak dua medali emas dalam kompetisi olahraga paling bergengsi di Jawa Barat itu

Pelatih Dance Sport Kota Bogor, Rian bersyukur atas perolehan medali yang sudah diraih dan meminta kepada para atlet tidak cepat puas.

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“Alhamdulillah medali yang didapat itu terhitung dua emas, enam perak sama lima perunggu,” ujar Rian saat ditemui Radar Bogor. 

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Pertandingan dance sport sendiri berlangsung selama dua hari, hingga Minggu, 15 November 2026 di Hotel Green Forest, Kecamatan Bogor Selatan.

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Selama pertandingan berlangsung atlet Kota Bogor disebut Rian tampil memuaskan. Semua teknik yang dipelajari pada saat latihan, direalisasikan dengan baik. 

“Penampilannya sudah luar biasa maksimal, pokoknya semua sudah dipersiapkan dengan matang, baju make up pokonya semua sudah maksimal sekali,” ujar Rian.

Meski tidak mencapai target emas yang sudah ditetapkan, tetapi Rian puas dengan hasil yang diraih. Menurutnya pertandingan tahun ini sudah jauh lebih baik.

“Sebenarnya kita targetnya emas untuk tahun ini, cuma alhamdulillah kita dapatnya dua emas dan beberaapa perak serta perunggu,” terang Rian.

Para atlet diminta untuk tetap semangat berlatih. Capaian yang diraih pada Porprov kali ini, diharap dapat jadi suntikan energi untuk event-event selanjutnya.

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Editor : Eka Rahmawati
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