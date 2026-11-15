Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Olahraga

Pengurus Kodrat Kota Bogor Dilantik, Targetkan 5 Emas Porprov Jabar 2026

M
Penulis: Muhammad Ruri Ariatullah
Pelantikan pengurus Pengcab Kodrat Kota Bogor di sela-sela cabor tarung derajat Porprov XV/Jabar 2026. (Ruri/Radar Bogor)
Pelantikan pengurus Pengcab Kodrat Kota Bogor di sela-sela cabor tarung derajat Porprov XV/Jabar 2026. (Ruri/Radar Bogor)

Advertisement

RADAR BOGOR - Pengurus cabang Keluarga Olahraga Tarung Derajat (Pengcab Kodrat) Kota Bogor periode 2026-2030 resmi dilantik. 

Pelantikan tersebut berbarengan dengan pembukaan cabang olahraga (cabor) tarung derajat Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Porprov Jabar) XV 2026 di Gymnasium Sekolah Vokasi IPB University pada Minggu, 15 November 2026. 

Ketua Pengcab Kodrat Kota Bogor, Abdul Wahid mengatakan kepengurusannya memiliki target meraih lima medali emas Porprov Jabar 2026. Dengan kekuatan 21 atlet, hal itu dinilai cukup untuk mendulang medali bagi Kontingen Kota Bogor.

Advertisement

Baca Juga: Hujan Mulai Turun, 11 Wilayah di Kota Bogor Masih Kesulitan Air Bersih, Ini Penyebabnya 

“Lima medali emas menjadi target yang dicanangkan agar menjadi motivasi bagi seluruh atlet untuk tampil maksimal,” ujarnya Minggu, 15 November 2026.

Wahid menuturkan perjuangan untuk mencapai target tersebut tidak akan mudah. Sebab, cabor tarung derajat diikuti 23 kontingen dari berbagai daerah di Jabar. 

Advertisement

“Persaingan tentu tidak mudah karena diikuti 23 kabupaten dan kota. Namun, kami berharap atlet Kota Bogor bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya dan bersaing untuk meraih medali emas,” katanya.

Adapun sebanyak 104 keping medali bakal diperebutkan di cabor tarung derajat. Mempertandingkan 21 kelas Dan nomor yang terdiri dari sembilan kelas tarung putra, lima kelas tarung putri, serta tujuh nomor seni gerak. (rur)

Advertisement
Editor : Eka Rahmawati
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Hapkido Kota Bogor Tambah Emas di Porprov Jabar 2026, Prabusti Alwan Menang Telak 30-8

Hapkido Kota Bogor Tambah Emas di Porprov Jabar 2026, Prabusti Alwan Menang Telak 30-8

Atlet Hapkido Kota Bogor Prabusti Alwan meraih emas Porprov Jabar 2026 setelah menang 30-8. Tim hapkido kini mengoleksi tujuh medali.

Panjat Tebing Kota Bogor Raih 4 Emas di Porprov Jabar, Target 8 Medali Masih Terbuka

Panjat Tebing Kota Bogor Raih 4 Emas di Porprov Jabar, Target 8 Medali Masih Terbuka

Panjat tebing Kota Bogor telah meraih empat emas di Porprov Jabar 2026. Jenal Mutaqin optimistis target delapan emas terccapai.

Emas Golf Porprov Jabar 2026 Diprotes Kota Bogor, Ini Kronologi Status Daffa Putra

Emas Golf Porprov Jabar 2026 Diprotes Kota Bogor, Ini Kronologi Status Daffa Putra

PGI Kota Bogor memprotes keabsahan atlet golf Kabupaten Bekasi. Ini kronologi mutasi, tuntutan pembatalan hasil pertandingan Porprov Jabar.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer