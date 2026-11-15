Pengurus Kodrat Kota Bogor Dilantik, Targetkan 5 Emas Porprov Jabar 2026
RADAR BOGOR - Pengurus cabang Keluarga Olahraga Tarung Derajat (Pengcab Kodrat) Kota Bogor periode 2026-2030 resmi dilantik.
Pelantikan tersebut berbarengan dengan pembukaan cabang olahraga (cabor) tarung derajat Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Porprov Jabar) XV 2026 di Gymnasium Sekolah Vokasi IPB University pada Minggu, 15 November 2026.
Ketua Pengcab Kodrat Kota Bogor, Abdul Wahid mengatakan kepengurusannya memiliki target meraih lima medali emas Porprov Jabar 2026. Dengan kekuatan 21 atlet, hal itu dinilai cukup untuk mendulang medali bagi Kontingen Kota Bogor.
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“Lima medali emas menjadi target yang dicanangkan agar menjadi motivasi bagi seluruh atlet untuk tampil maksimal,” ujarnya Minggu, 15 November 2026.
Wahid menuturkan perjuangan untuk mencapai target tersebut tidak akan mudah. Sebab, cabor tarung derajat diikuti 23 kontingen dari berbagai daerah di Jabar.
“Persaingan tentu tidak mudah karena diikuti 23 kabupaten dan kota. Namun, kami berharap atlet Kota Bogor bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya dan bersaing untuk meraih medali emas,” katanya.
Adapun sebanyak 104 keping medali bakal diperebutkan di cabor tarung derajat. Mempertandingkan 21 kelas Dan nomor yang terdiri dari sembilan kelas tarung putra, lima kelas tarung putri, serta tujuh nomor seni gerak. (rur)
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