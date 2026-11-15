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Olahraga

Prancis vs Turki: Mbappe Jadi Andalan, Les Bleus Incar Kemenangan Besar

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Skuad Prancis akan melawan Turki dalam laga Grup A League A UEFA Nations League 2026/2027.
Skuad Prancis akan melawan Turki dalam laga Grup A League A UEFA Nations League 2026/2027.

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RADAR BOGOR - Timnas Prancis akan menghadapi Turki pada pertandingan terakhir Grup A League A UEFA Nations League 2026/2027.

Bermain di Stadion Matmut Atlantique, Bordeaux, Senin 16 November 2026 pukul 02.45 WIB, Les Bleus membidik kemenangan demi menjaga peluang finis di posisi teratas klasemen.

Pertandingan ini, diperkirakan berlangsung menarik karena kedua kesebelasan memiliki kepentingan berbeda.

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Prancis membutuhkan tambahan tiga poin untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur sebagai pemuncak grup, sedangkan Turki berusaha menutup perjalanan mereka dengan hasil positif.

Prancis datang, dengan ambisi bangkit setelah menelan kekalahan 1-3 dari Italia pada pertandingan sebelumnya.

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Hasil tersebut membuat persaingan di papan atas semakin menarik menjelang berakhirnya fase grup.

Di sisi lain, Turki menghadapi tantangan berat saat harus bertandang ke markas salah satu tim unggulan Eropa.

Meski demikian, peluang untuk memberikan perlawanan tetap terbuka, terutama dengan kehadiran sejumlah pemain kreatif di lini serang.

Prancis Andalkan Mbappe untuk Amankan Tiga Poin

Pelatih Zinedine Zidane diperkirakan, akan mengandalkan Kylian Mbappe sebagai tumpuan utama di lini depan.

Kehadiran penyerang tersebut diharapkan, mampu meningkatkan daya gedor Prancis sekaligus membuka ruang bagi pemain lain untuk menciptakan peluang.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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