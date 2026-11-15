Cabor Bermotor Kabupaten Bogor Sabet 7 Medali pada Porprov Jabar 2026

Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi atau Jaro Ade mengalungkan medali kepada pebalap beregu trail modifikasi 155 di Porprov Jabar 2026. (Hendi Novian/Radar Bogor)

RADAR BOGOR - Cabang olahraga (Cabor) bermotor yang mempertandingkan road race dan grasstrack Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Porprov Jabar) XV/2026 tuntas digelar. Total tim bermotor Kabupaten Bogor memperoleh total 7 medali, dengan rincian 2 emas, 3 perak, serta 2 perunggu.

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‎Pada nomor road race Kabupaten Bogor yang digelar di Sirkuit Sentul Karting Internasional, pada 9-11 November 2026, mendapat 4 medali, terdiri dari 2 perak dan 2 perunggu. Sementara dari grasstrack berhasil mengamankan 2 emas dan 1 perak.

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‎Untuk road race, medali perak dipersembahkan oleh duet pebalap Muhammad Haikal Ramadhan dan Ziven Rozul Abiy Salim dari kelas beregu standar 150 CC serta Ziven Rozul Abiy, kelas perorangan standar 150 CC.

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‎Kemudian perunggu dari Akbar Abud Afdalah - Wawan Wello yang tampil pada kelas Beregu modifikasi 150 CC, dan Akbar Abud Afdalah yang turun di kelas perorangan modifikasi 150 CC.

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‎Sedangkan, dari grasstrack dengan venue di Sirkuit MX-GTX Gelora Pakansari, Cibinong, pada 14-15 November 2026, medali emas dipersembahkan pembalap kelas beregu trail 150 CC atas nama Ibrahim Kholilullah dan M Kafinov Adiyat Prayata, serta kelas beregu trail modifikasi 155 CC dengan pembalap Muhammad Dava Rizky-Rival Faturahman Setiawan.

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‎Adapun medali perak didapat oleh pembalap M Kafinov Adiyat Prayata dari kelas perorangan trail 150 CC.

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‎Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kabupaten Bogor, Aan Triana Al Muharom menyampaikan bahwa sejak awal pihaknya bertekad tampil maksimal.

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‎Aan pun menyampaikan rasa bangganya kepada para pembalap Kabupaten Bogor, yang sudah memberikan medali, baik emas maupun perak.

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‎“Kita bangga dengan perjuangan para pembalap kita, dan bisa mempersembahkan medali bagi kontingen Kabupaten Bogor,” kata Aan, Minggu, 15 November 2026.

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‎Sementara itu, Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi atau Jaro Ade menyampaikan rasa syukur penyelenggaraan cabor otomotif (bermotor) baik road race maupun grasstrack berjalan lancar dan sukses.

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‎"Alhamdulillah untuk kegiatan otomotif di Porprov Jabar hari ini termasuk terakhir. Kemarin dari mulai road race dan sekarang grasstrack. Dari road race, Kabupaten Bogor mendapatkan perak 2 sama perunggu 2. Lalu di grasstrack, Alhamdulillah Kabupaten Bogor mendapatkan emas 2 dan 1 perak," ujar Jaro Ade.