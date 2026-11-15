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Olahraga

Belarus vs Albania jadi Laga Perebutkan Tiket Promosi

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Penulis: Siti Dewi Yanti
ILUSTRASI: Belarus vs Albania menjadi laga perebutan tiket promosi.
ILUSTRASI: Belarus vs Albania menjadi laga perebutan tiket promosi.

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RADAR BOGOR - Pertarungan Belarus vs Albania pada lanjutan UEFA Nations League 2026/2027, bakal menjadi penentu siapa yang berhak menyandang status juara Grup C1. 

Albania hanya membutuhkan hasil imbang, sementara Belarus wajib menang demi merebut tiket promosi.

Persaingan menuju puncak klasemen Grup C1 UEFA Nations League 2026/2027 mencapai titik penentuan. 

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Belarus akan menghadapi Albania dalam pertandingan krusial yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Rudolf Illovszky, Budapest, Senin 16 November 2026 pukul 00.00 WIB.

Bukan sekadar perebutan tiga poin, laga ini menjadi kesempatan terakhir bagi Belarus untuk membalikkan keadaan. 

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Sebaliknya, Albania datang dengan modal posisi yang lebih menguntungkan dan peluang besar mengunci tiket promosi.

Kedua tim hanya terpaut dua poin di klasemen. 

Situasi tersebut, membuat pertandingan diperkirakan berlangsung sengit sejak peluit pertama dibunyikan.

Albania di Ambang Promosi, Belarus Wajib Menang

Albania saat ini menempati posisi teratas Grup C1 dengan koleksi 12 poin. 

Keunggulan dua angka atas Belarus membuat tim berjuluk The Eagles memiliki kendali penuh atas nasib mereka.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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